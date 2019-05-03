Происшествия

57 минут назад

Под Липецком погибли двое пешеходов

4 1226
#авария #ДТП
Под Липецком погибли двое пешеходов

Авария случилась у села Кривка Усманского района.

Вечером 2 мая на трассе Липецк-Усмань погибли двое пешеходов.

Как сообщают в соцсетях очевидцы смертельной аварии, водитель "ВАЗ-2115" начал маневр обгона в районе пешеходного перехода и за большегрузом не заметил двух мужчин, вышедших на дорогу.
4 1226
#авария #ДТП

Комментарии (4)

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гость

5 минут назад
Артур яськов, ты ещё один дебил!Алтушок твой петушок?
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Артур яськов

18 минут назад
Голубые ?
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гость

41 минуту назад
Юрок Алтушок., ты больной на всю голову!
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Юрок Алтушок.

51 минуту назад
Что скажет панаслоник. Ведь президентом поставлена задача снижения смертности на дорогах.
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