Под Липецком погибли двое пешеходов

Авария случилась у села Кривка Усманского района.

Вечером 2 мая на трассе Липецк-Усмань погибли двое пешеходов.



Как сообщают в соцсетях очевидцы смертельной аварии, водитель "ВАЗ-2115" начал маневр обгона в районе пешеходного перехода и за большегрузом не заметил двух мужчин, вышедших на дорогу.

