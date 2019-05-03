Происшествия
57 минут назад
Под Липецком погибли двое пешеходов
Авария случилась у села Кривка Усманского района.
Вечером 2 мая на трассе Липецк-Усмань погибли двое пешеходов.
Как сообщают в соцсетях очевидцы смертельной аварии, водитель "ВАЗ-2115" начал маневр обгона в районе пешеходного перехода и за большегрузом не заметил двух мужчин, вышедших на дорогу.
Как сообщают в соцсетях очевидцы смертельной аварии, водитель "ВАЗ-2115" начал маневр обгона в районе пешеходного перехода и за большегрузом не заметил двух мужчин, вышедших на дорогу.
гость
Артур яськов
гость
Юрок Алтушок.