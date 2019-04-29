Происшествия

28 минут назад

В Липецкой области за дачу взятки осуждены трое студентов Елецкого железнодорожного техникума

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#взятка #сессия
В Липецкой области за дачу взятки осуждены трое студентов Елецкого железнодорожного техникума

Мировой судья судебного участка № 5 г. Ельца Елецкого городского судебного района Липецкой области признал виновными троих студентов заочного отделения Елецкого техникума железнодорожного транспорта – филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения». Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 291.2 ч. 1 УК РФ (мелкое взяточничество).

Судом установлено, что в мае 2018 года трое студентов техникума через посредника дали взятки заведующей заочным отделением за помощь в сдаче экзаменационной сессии без их фактического присутствия на экзаменах и проверки знаний. Общая сумма взяток составила 20 тысяч рублей. 

Суд с учетом позиции представителя Липецкой транспортной прокуратуры, личности подсудимых и обстоятельств дела назначил виновным наказания в виде штрафа. 

  Приговоры вступили в законную силу, сообщили в липецкой транспортной прокуратуре.

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#взятка #сессия

Комментарии (2)

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ОДИН ГОЛОС

5 минут назад
А КТО СДАЛ САМ ЗАВЕДУЮЩИЙ
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Интересно,

15 минут назад
а кто же "слил" хлопчиков?
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