В Липецкой области за дачу взятки осуждены трое студентов Елецкого железнодорожного техникума

Мировой судья судебного участка № 5 г. Ельца Елецкого городского судебного района Липецкой области признал виновными троих студентов заочного отделения Елецкого техникума железнодорожного транспорта – филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения». Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 291.2 ч. 1 УК РФ (мелкое взяточничество).

Судом установлено, что в мае 2018 года трое студентов техникума через посредника дали взятки заведующей заочным отделением за помощь в сдаче экзаменационной сессии без их фактического присутствия на экзаменах и проверки знаний. Общая сумма взяток составила 20 тысяч рублей.



Суд с учетом позиции представителя Липецкой транспортной прокуратуры, личности подсудимых и обстоятельств дела назначил виновным наказания в виде штрафа.



Приговоры вступили в законную силу, сообщили в липецкой транспортной прокуратуре.



