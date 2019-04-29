28 минут назад
В Липецкой области за дачу взятки осуждены трое студентов Елецкого железнодорожного техникума
Мировой судья судебного участка № 5 г. Ельца Елецкого городского судебного района Липецкой области признал виновными троих студентов заочного отделения Елецкого техникума железнодорожного транспорта – филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения». Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 291.2 ч. 1 УК РФ (мелкое взяточничество).
Суд с учетом позиции представителя Липецкой транспортной прокуратуры, личности подсудимых и обстоятельств дела назначил виновным наказания в виде штрафа.
Приговоры вступили в законную силу, сообщили в липецкой транспортной прокуратуре.
ОДИН ГОЛОС
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