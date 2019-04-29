Здоровье
сегодня, 14:11
Главных врачей для больниц Липецка и области найдут по межрегиональному конкурсу
«Лидерздрав-2019» стартует в мае.
Такого у нас еще не было: областное управление здравоохранения в мае даст старт межрегиональному конкурсу «Лидерздрав-2019». К участию в нем будут допущены не только проживающие в регионе медики, но и врачи, работающие на территории иных областей, входящих в состав Центрального федерального округа. Цель конкурса - выявление наиболее грамотных, перспективных и талантливых организаторов здравоохранения, располагающих опытом практической деятельности в сфере укрепления общественного здоровья и управления медицинскими организациями и их подразделениями.
- К задачам конкурса отнесено развитие и внедрение эффективной системы управления государственными медицинскими организациями Липецкой области, поиск специалистов с высшим медицинским образованием, мотивированных на построение карьеры в системе регионального здравоохранения, развитие их управленческого и лидерского потенциала, - говорит заместитель руководителя облздрава Галина Левакова.
По словам Галины Леваковой, в опытных медиках-управленцах уже сейчас нуждаются ряд больниц Липецка и области. В частности, открыты вакансии главных врачей в Измалково и Красном.
Признанные победителями участники конкурса войдут в кадровый резерв облздрава и получат возможность занять вакантные должности руководителей государственных медицинских организаций Липецкой области.
- Участникам конкурса «Лидерздрав-2019» будет предложен ряд заочных и очных испытаний, в ходе которых им представится возможность продемонстрировать профессиональные знания и опыт в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья, - говорит Галина Левакова.
Напомним, что оздоровление ситуации в медицинской сфере наряду с улучшением дел в ЖКХ и благоустройстве является приоритетом деятельности врио губернатора Игоря Артамонова. Глава региона побывал уже в нескольких лечебных учреждениях Липецка и области (порой самостоятельно, без сопровождения СМИ) и еще ни разу не был доволен увиденным.
Конкурс «Лидерздрав-2019» будет реализован в четыре этапа. На первом, майском этапе, конкурсанты представят в управление здравоохранения Липецкой области помимо анкеты сведения о личном участии в разработке или реализации социально значимых проектов и программ в медицинской сфере, наличии внедренных в практическую деятельность организационных, технологических, управленческих или научных решениях и разработках, сообщат об участии в профессиональных конкурсах и конкурсах на получение грантов, о разработке методических материалов, а также предложат другие материалы, отражающие результаты их профессиональной деятельности.
Второй этап (заочный) пройдет 17-28 июня. В это время участники конкурсной комиссии рассмотрят представленные участниками документы и определят, кто из них проходит в третий и четвертый туры конкурса.
На третьем этапе конкурса, 8-19 июля, каждым участник конкурса пройдет детальное собеседование с членами рабочей группы, а на заключительном этапе, который состоится 22-26 июля, собственно, и будут определены победители.
- К задачам конкурса отнесено развитие и внедрение эффективной системы управления государственными медицинскими организациями Липецкой области, поиск специалистов с высшим медицинским образованием, мотивированных на построение карьеры в системе регионального здравоохранения, развитие их управленческого и лидерского потенциала, - говорит заместитель руководителя облздрава Галина Левакова.
По словам Галины Леваковой, в опытных медиках-управленцах уже сейчас нуждаются ряд больниц Липецка и области. В частности, открыты вакансии главных врачей в Измалково и Красном.
Признанные победителями участники конкурса войдут в кадровый резерв облздрава и получат возможность занять вакантные должности руководителей государственных медицинских организаций Липецкой области.
- Участникам конкурса «Лидерздрав-2019» будет предложен ряд заочных и очных испытаний, в ходе которых им представится возможность продемонстрировать профессиональные знания и опыт в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья, - говорит Галина Левакова.
Напомним, что оздоровление ситуации в медицинской сфере наряду с улучшением дел в ЖКХ и благоустройстве является приоритетом деятельности врио губернатора Игоря Артамонова. Глава региона побывал уже в нескольких лечебных учреждениях Липецка и области (порой самостоятельно, без сопровождения СМИ) и еще ни разу не был доволен увиденным.
Конкурс «Лидерздрав-2019» будет реализован в четыре этапа. На первом, майском этапе, конкурсанты представят в управление здравоохранения Липецкой области помимо анкеты сведения о личном участии в разработке или реализации социально значимых проектов и программ в медицинской сфере, наличии внедренных в практическую деятельность организационных, технологических, управленческих или научных решениях и разработках, сообщат об участии в профессиональных конкурсах и конкурсах на получение грантов, о разработке методических материалов, а также предложат другие материалы, отражающие результаты их профессиональной деятельности.
Второй этап (заочный) пройдет 17-28 июня. В это время участники конкурсной комиссии рассмотрят представленные участниками документы и определят, кто из них проходит в третий и четвертый туры конкурса.
На третьем этапе конкурса, 8-19 июля, каждым участник конкурса пройдет детальное собеседование с членами рабочей группы, а на заключительном этапе, который состоится 22-26 июля, собственно, и будут определены победители.
Комментарии (22)
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25.03.2019 10:15Общество
Вот как то так всё
Дык +
Вам
А лечить
А лдечить
Мер
Было
Заваркина
Было
Юрок Алтушок.