Здоровье

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Главных врачей для больниц Липецка и области найдут по межрегиональному конкурсу

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#медицина
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Главных врачей для больниц Липецка и области найдут по межрегиональному конкурсу

«Лидерздрав-2019» стартует в мае.

Такого у нас еще не было: областное управление здравоохранения в мае даст старт межрегиональному конкурсу «Лидерздрав-2019». К участию в нем будут допущены не только проживающие в регионе медики, но и врачи, работающие на территории иных областей, входящих в состав Центрального федерального округа. Цель конкурса - выявление наиболее грамотных, перспективных и талантливых организаторов здравоохранения, располагающих опытом практической деятельности в сфере укрепления общественного здоровья и управления медицинскими организациями и их подразделениями.

- К задачам конкурса отнесено развитие и внедрение эффективной системы управления государственными медицинскими организациями Липецкой области, поиск специалистов с высшим медицинским образованием, мотивированных на построение карьеры в системе регионального здравоохранения, развитие их управленческого и лидерского потенциала, - говорит заместитель руководителя облздрава Галина Левакова.

По словам Галины Леваковой, в опытных медиках-управленцах уже сейчас нуждаются ряд больниц Липецка и области. В частности, открыты вакансии главных врачей в Измалково и Красном.

Признанные победителями участники конкурса войдут в кадровый резерв облздрава и получат возможность занять вакантные должности руководителей государственных медицинских организаций Липецкой области.

- Участникам конкурса «Лидерздрав-2019» будет предложен ряд заочных и очных испытаний, в ходе которых им представится возможность продемонстрировать профессиональные знания и опыт в сфере организации здравоохранения и общественного здоровья, - говорит Галина Левакова.

Напомним, что оздоровление ситуации в медицинской сфере наряду с улучшением дел в ЖКХ и благоустройстве является приоритетом деятельности врио губернатора Игоря Артамонова. Глава региона побывал уже в нескольких лечебных учреждениях Липецка и области (порой самостоятельно, без сопровождения СМИ) и еще ни разу не был доволен увиденным.

Конкурс «Лидерздрав-2019» будет реализован в четыре этапа. На первом, майском этапе, конкурсанты представят в управление здравоохранения Липецкой области помимо анкеты сведения о личном участии в разработке или реализации социально значимых проектов и программ в медицинской сфере, наличии внедренных в практическую деятельность организационных, технологических, управленческих или научных решениях и разработках, сообщат об участии в профессиональных конкурсах и конкурсах на получение грантов, о разработке методических материалов, а также предложат другие материалы, отражающие результаты их профессиональной деятельности.

Второй этап (заочный) пройдет 17-28 июня. В это время участники конкурсной комиссии рассмотрят представленные участниками документы и определят, кто из них проходит в третий и четвертый туры конкурса.

На третьем этапе конкурса, 8-19 июля, каждым участник конкурса пройдет детальное собеседование с членами рабочей группы, а на заключительном этапе, который состоится 22-26 июля, собственно, и будут определены победители.
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#медицина
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Комментарии (22)

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Вот как то так всё

7 минут назад
Зачем лечить? если можно организовывать!!! Это как и с доходами народа. Зачем поднимать, если можно изучать: Оказание услуг по проведению научно-исследовательской работы по теме: "Экспертно-аналитическое сопровождение Липецкой области в реализации пилотного проекта, направленного на сокращение бедности населения за счет развития системы социальной защиты населения в Липецкой области"
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Дык +

10 минут назад
Мер, так это смотря на то, в чьих она руках, тем и заниматься будет.
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Вам

13 минут назад
нужны управленцы для высасывания бюджета,а людям нужна квалифицированная медицинская помощь! Какие разные у нас интересы!
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А лечить

18 минут назад
когда начнёте?
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А лдечить

18 минут назад
когда начнёте?
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Мер

27 минут назад
Медицина должна лечить, а не онанизмом заниматься.
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Было

27 минут назад
Несколько лет назад, в канун Пасхи, я приехал на станцию Хворостянка проведать 83- летнего ветерана войны Анохина Ивана Ивановича. Наутро он сказал, что ему плохо, держась за сердце. Сестра позвонила в Хворостянскую больницу в 6 утра, и ей сказали, мол, ждите. Прошел еще час и еще! Ждите, ждите в ответ. И только в 9.45 приехала колымага с главврачом. Более 3 часов ожидания! А уже через час труп отца привезли назад. Отцу- вы посидите, а сестре велели сходить в аптеку за лекарствами. Пришла, а отец как сидел в приемной, в общем коридоре, так и застыл. Оказывается, главврач Хворостянской больницы проживала в Плавице, за 12 км. Пока машина за ней съездила, потом назад...
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Заваркина

28 минут назад
Ну раз в Сингапуре не нашлось, Я прислушаться к вашему предложению, оно мне понравилось, будем исполнять.
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Было

29 минут назад
Ошибка печати. Сестра позвонила в 6 утра!!!
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Юрок Алтушок.

29 минут назад
Все кандидаты будут из сбербанка
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