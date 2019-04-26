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сегодня, 17:16

В день Пасхи будут работать пять дополнительных автобусных маршрутов

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#Пасха
В день Пасхи будут работать пять дополнительных автобусных маршрутов

В Пасхальное воскресенье 28 апреля для доставки липчан к основным городским кладбищам будет организовано пять временных маршрутов. Обслуживать их будут 24 автобуса, оснащенные специальными указателями.

К Косыревскому кладбищу автобусы пойдут по двум направлениям: от остановочных пунктов «Технический университет» и «пос. Сырский Рудник».

До городского кладбища в районе поселка ЛТЗ пассажиры смогут добраться автобусами временного маршрута от остановочного пункта «пл. Клименкова», а также автобусами маршрута № 19.

До городского кладбища в с. Казинка можно доехать специальными автобусами временного маршрута от остановочного пункта «п.Дачный», до кладбищ в п. Новоселкино и п. Желтые Пески - от остановочного пункта «Автостанция Сокол».

Доставка пассажиров к городским кладбищам и обратно ориентировочно будет организована до 16.00.

Кроме того, на конечных остановочных пунктах временных автобусных маршрутов будет организовано дежурство работников предприятий МУП «Липецкий пассажирский транспорт» и МБУ «ЛГТК», сообщает пресс-служба администрации Липецка.

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#Пасха

Комментарии (1)

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Заваркина

32 минуты назад
Один из дополнительнвходные автобусов будет передвигаться по маршруту Липецк-Мюнхен. Но скоро мы построим вертолетную площадку и такой маршрут нам не понадобиться. Будем летать по маргурту Липецк- Мюнхен.
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