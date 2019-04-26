В день Пасхи будут работать пять дополнительных автобусных маршрутов

В Пасхальное воскресенье 28 апреля для доставки липчан к основным городским кладбищам будет организовано пять временных маршрутов. Обслуживать их будут 24 автобуса, оснащенные специальными указателями.

К Косыревскому кладбищу автобусы пойдут по двум направлениям: от остановочных пунктов «Технический университет» и «пос. Сырский Рудник».



До городского кладбища в районе поселка ЛТЗ пассажиры смогут добраться автобусами временного маршрута от остановочного пункта «пл. Клименкова», а также автобусами маршрута № 19.



До городского кладбища в с. Казинка можно доехать специальными автобусами временного маршрута от остановочного пункта «п.Дачный», до кладбищ в п. Новоселкино и п. Желтые Пески - от остановочного пункта «Автостанция Сокол».



Доставка пассажиров к городским кладбищам и обратно ориентировочно будет организована до 16.00.



Кроме того, на конечных остановочных пунктах временных автобусных маршрутов будет организовано дежурство работников предприятий МУП «Липецкий пассажирский транспорт» и МБУ «ЛГТК», сообщает пресс-служба администрации Липецка.



