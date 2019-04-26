В мире

22 минуты назад

Трамп готов на ядерную сделку

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#Трамп #ядерное оружие
Трамп готов на ядерную сделку

Президент США призвал отказаться от оружия.

«Мы все должны избавиться от ядерных вооружений», — заявил президент США. Ранее Washington Post и CNN узнали о желании американского лидера заключить трехстороннее ядерное соглашение с Россией и Китаем, пишет РБК.

- Сегодня я видел, как президент Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать США с Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него,— сказал президент США в интервью каналу Fox News.

В 2010 году Москва и Вашингтон подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-III), напоминает ТАСС. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Фото: thenypost.files.wordpress.com
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#Трамп #ядерное оружие

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