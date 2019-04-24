В России

15 минут назад

Атомоход «Белгород» спустили на воду

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#подлодка
Атомоход «Белгород» спустили на воду

Атомную подлодку построили на «Севмаше».

В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород», сообщает RT. Субмарина станет первым носителем новейшего российского оружия — беспилотника «Посейдон». Владимир Путин на церемонию не приехал, но следил за ней в режиме видео-конференции, отмечают СМИ. Командир «Белгорода» Антон Алехин по традиции разбил бутылку шампанского о корабль.

По данным источника РИА Новости, подводная лодка и беспилотники в течение двух лет будут проходить совместные испытания, после чего встанут на вооружение ВМФ России. Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что "Посейдон" может применяться в случае ядерной агрессии против России только в качестве ответного удара. В свою очередь, ведущий аналитик группы советников начальника Генштаба адмирал Игорь Касатонов отметил неуязвимость беспилотника, которая достигается большой глубиной погружения, высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом.

По данным источника ТАСС, в будущем "Белгород" сможет нести на борту шесть стратегических необитаемых подводных аппаратов. Технические характеристики спецподлодки засекречены и на сегодняшний день неизвестны. Второй штатный носитель "Посейдонов" — подлодку "Хабаровск" (проект 09851) — планируется спустить на воду через год, весной 2020-го, а ввести в боевой состав флота в 2022 году.
53
#подлодка

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