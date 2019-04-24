Продавщица магазина попалась на продаже спиртного подростку и сделала это снова

Прокурор Ельца утвердил обвинительный акт в отношении ранее судимой ельчанки, обвиняемой в продаже алкоголя несовершеннолетнему.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, ранее женщина уже попадалась на продаже спиртного подростку и была привлечена к административной ответственности. Однако в феврале текущего года она вновь продала несовершеннолетнему бутылку пива.



Как пояснила обвиняемая, она визуально не смогла определить возраст покупателя, однако паспорт не требовала.



Теперь продавщице грозит уже уголовная ответственность по ст 151.1 УК РФ ("Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции"). Эта статья Уголовного Кодекса предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 6 месяцев либо исправительных работ на срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

