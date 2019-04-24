сегодня, 11:19
Следственный комитет проверит органы опеки после истории об истощенных детях в запущенной квартире
Следственный отдел по Правобережному округу Липецка проводит доследственную проверку по информации СМИ об обнаружении истощенных детей в одной из квартир города.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, ранее мать детей районным судом была лишена родительских прав, однако областной суд указанное решение отменил, ответчица была предупреждена о необходимости изменить свое поведение по отношению к детям. Между тем, по истечении двух лет ситуация в семье не улучшилась.
При указанных обстоятельствах в действиях должностных лиц органов системы профилактики усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех причин критической ситуации, сложившейся в семье, проверяется неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами органов системы профилактики своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ.
Прокуратура работает,а