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Следственный комитет проверит органы опеки после истории об истощенных детях в запущенной квартире

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#родительские права #опека
Следственный комитет проверит органы опеки после истории об истощенных детях в запущенной квартире

Следственный отдел по Правобережному округу Липецка проводит доследственную проверку по информации СМИ об обнаружении истощенных детей в одной из квартир города.

Напомним, что вчера прокуратура области сообщила о том, что в одной из квартир жилого дома в Правобережном районе Липецка в ходе проверки звонка обеспокоенных липчан были обнаружены пьяный мужчина и двое голодных детей с с признаками истощения. Изъятых малышей, один из которых - инвалид, поместили в больницу для дальнейшего обследования. 25-летняя мать детей в этот момент находилась в перинатальном центре, где рожала третьего ребенка.
 
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, ранее мать детей районным судом была лишена родительских прав, однако областной суд указанное решение отменил, ответчица была предупреждена о необходимости изменить свое поведение по отношению к детям. Между тем, по истечении двух лет ситуация в семье не улучшилась.

При указанных обстоятельствах в действиях должностных лиц органов системы профилактики усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех причин критической ситуации, сложившейся в семье, проверяется неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами органов системы профилактики своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ.
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#родительские права #опека

Комментарии (1)

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Прокуратура работает,а

сегодня, 11:37
почему палисайки болт положили?Где работа пдн,участкового?
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