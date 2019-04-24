В Ельце на контейнерной площадке заживо сгорела 43-летняя женщина

Причины возгорания выясняются.

Жуткая история произошла 23 апреля в Ельце: около 21.30 на контейнерной площадке по улице Черокманова загорелся мусор. Очевидцы заметили, как из пламени встала и рухнула замертво объятая огнем женщина.



Мусор потушили пожарные, а погибшую довольно быстро опознали. Оказалось, что заживо сгорела 43-летняя женщина без определенного места жительства.



Сейчас устанавливаются причины пожара, возможно, что имело место неосторожное обращение с огнем.

