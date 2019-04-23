Происшествия

сегодня, 08:59

Вор дорого поплатится за кражу из дачного домика

2 840
#кража
Вор дорого поплатится за кражу из дачного домика

Мужчине придется заплатить штраф в 30 000 рублей.

Становлянский районный суд вынес приговор безработному ранее судимому за кражи мужчине. И на это раз жителя Липецкой области привлекли к ответственности за кражи.

Мужчина 1 июня 2018 года снова пошел на кражу. Он обокрал дачный домик в Становлянском районе. Злоумышленник ногой выбил дверь и проник внутрь. Целью его преступления был домашний скарб. Преступник похитил электродвигатель и медные трубки для фреона от холодильника, 20 алюминиевых столовых ложек и вилок, 3 алюминиевые кастрюли, 15-метровый медный провод, катушку кинескопа, стиральную машинку. Со всем этим добром мужчина скрылся с места преступления. Ущерб от кражи составил 4 926 рублей. Вора удалось быстро вычислить, мужчина признался в краже.

Суд вынес обвинительный приговор. С учетом ранее совершенных преступлений мужчине выписали штраф в 30 000 рублей.
2 840
#кража

Комментарии (2)

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Бухгалтер

2 минуты назад
Мы стараемся,заботимся о своих дачах,а эти ...у нас последнее воруют
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нквд

сегодня, 09:11
Растяжки надо ставить в садовых домиках
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