Вор дорого поплатится за кражу из дачного домика

Мужчине придется заплатить штраф в 30 000 рублей.

Становлянский районный суд вынес приговор безработному ранее судимому за кражи мужчине. И на это раз жителя Липецкой области привлекли к ответственности за кражи.



Мужчина 1 июня 2018 года снова пошел на кражу. Он обокрал дачный домик в Становлянском районе. Злоумышленник ногой выбил дверь и проник внутрь. Целью его преступления был домашний скарб. Преступник похитил электродвигатель и медные трубки для фреона от холодильника, 20 алюминиевых столовых ложек и вилок, 3 алюминиевые кастрюли, 15-метровый медный провод, катушку кинескопа, стиральную машинку. Со всем этим добром мужчина скрылся с места преступления. Ущерб от кражи составил 4 926 рублей. Вора удалось быстро вычислить, мужчина признался в краже.



Суд вынес обвинительный приговор. С учетом ранее совершенных преступлений мужчине выписали штраф в 30 000 рублей.