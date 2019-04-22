Происшествия
сегодня, 19:11
Депутат липецкого областного Совета Николай Бобин попал в автокатстрофу
Жизнь народного избранника вне опасности
Как стало известно GOROD48, вчера в Становлянском районе перевернулся "Лексус", в котором находился гендиректор группы компаний "Зерос", депутат областного Совета депутатов Николай Бобин.
Николай Бобин был госпитализирован в районную больницу Станового, затем перевезен в липецкую областную больницу.
У Николая Бобина закрытая черепно-мозговая травма и перелом ребер.
Николай Бобин был госпитализирован в районную больницу Станового, затем перевезен в липецкую областную больницу.
У Николая Бобина закрытая черепно-мозговая травма и перелом ребер.
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