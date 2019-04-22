Происшествия

сегодня, 19:11

Депутат липецкого областного Совета Николай Бобин попал в автокатстрофу

8 2661
#ДТП #депутат
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Депутат липецкого областного Совета Николай Бобин попал в автокатстрофу

Жизнь народного избранника вне опасности

Как стало известно GOROD48, вчера в Становлянском районе перевернулся "Лексус", в котором находился гендиректор группы компаний "Зерос", депутат областного Совета депутатов Николай Бобин.

Николай Бобин был госпитализирован в районную больницу Станового, затем перевезен в липецкую областную больницу.

У Николая Бобина закрытая черепно-мозговая травма и перелом ребер. 
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#ДТП #депутат
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Комментарии (8)

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Горожанин

13 минут назад
Видел я этот лексус ездит привышая скоростной режим,несколько раз видел как создает аварийную ситуацию, в этот раз неповезло, спасибо лексусу живой
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Панаслоник

16 минут назад
Жители, это ложь, он был трезв.
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Жители

24 минуты назад
Пьяный в дупель был ,хорошо никого не убил
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Мер

37 минут назад
А почему это Николай Бобин не стал проходить лечение в Становлянской больнице?
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Житель

59 минут назад
Заслужил жмот --Боженька наказал .
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Мотя

сегодня, 19:35
Справка: за время "правления" в издательском доме ЛГ на Московской, 83 Игнатова (СМИ областной администрации), уволено без причин окло 20 сотрудников, 1 шофер повесился, 2 шофера умерли от инфаркта- никто из них не хотел воизить директора издатдома. 1 начальник отдела фотоиллюстарций 2 раза поимел инсульт из-за накачек. 1 главред одной газетки- 2 инсульта, * этой же газетки- инфаркт. Продолжить?
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Лексус

сегодня, 19:34
Ездить надо потише. Законы физики равны и для гнусного ушлепка на чепырке и для депутата на Лексусе.
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Мотя

сегодня, 19:22
Я давно вопрошала, когда же чиновники начнут? Дождалася. А директор издат дома, говорят, якобы за счет государства и за злые деяния ходит с кардиостимулятором...Да прокляли его давно те, кого он на улицу выбрасывал, лишал премий, гнобил, увольнял, доводил до инсульта в издатдоме...Бемеранг
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