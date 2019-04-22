Депутат липецкого областного Совета Николай Бобин попал в автокатстрофу

Жизнь народного избранника вне опасности

Как стало известно GOROD48, вчера в Становлянском районе перевернулся "Лексус", в котором находился гендиректор группы компаний "Зерос", депутат областного Совета депутатов Николай Бобин.



Николай Бобин был госпитализирован в районную больницу Станового, затем перевезен в липецкую областную больницу.



У Николая Бобина закрытая черепно-мозговая травма и перелом ребер.

