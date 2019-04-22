Липчанин сдал в комиссионный магазин украденный из арендованной квартиры телевизор

Отделом по расследованию преступлений ОП № 3 СУ УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 23-летнего жителя Липецкой области в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в январе 2019 года обвиняемый приехал на выходные в город Липецк, где на одном из сайтов размещения частных объявлений в сети Интернет нашел объявление об аренде квартиры посуточно. Договорившись с 49-летним владельцем квартиры об аренде, обвиняемый весь вечер провел в квартире, распивая спиртные напитки. Так как ему нужны были деньги для продолжения вечера, он решил похитить из квартиры телевизор и сдать его в комиссионный магазин. Осуществив свой преступный умысел и причинив потерпевшему ущерб в размере 15 тысяч рублей, обвиняемый поспешил покинуть квартиру.



Материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены в суд для решения вопроса по существу.



Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

