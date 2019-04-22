сегодня, 17:41
Липчанин сдал в комиссионный магазин украденный из арендованной квартиры телевизор
Отделом по расследованию преступлений ОП № 3 СУ УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 23-летнего жителя Липецкой области в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
Материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены в суд для решения вопроса по существу.
Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
@
BLOOD_JO
называется