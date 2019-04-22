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сегодня, 10:05

В Липецке стартует большой культурный проект

2 422
#выставка #вернисаж
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В Липецке стартует большой культурный проект

Вернисаж откроется 25 апреля.

В 18 часов 25 апреля в Центре изобразительных искусств состоится вернисаж художника Виктора Яичникова. Выставку работ назвали «Прикосновения».

- «Прикосновениями» Центр изобразительных искусств впервые в России анонсирует новый пролонгированный проект, рассчитанный на четыре года. Теперь каждый апрель мы будем начинать с Яичникова, вернее, с выставок его работ. Так мы сможем показать публике – жителям Липецка и гостям города – если не «всего» художника, то многое из того, что создано этим талантливым автором. Думаем, эта традиция придётся по душе и профессионалам, и любителям живописи, - рассчитывают в галерее.

На выставке будут представлены порядка 50 графических работ, 20 – живописных. Ещё акварель, эскизы. Детские рисунки. Среди выставочных экспонатов – последний прижизненный портрет народного художника России, почётного гражданина Липецка, скульптора Юрия Гришко.

Познакомиться с «Прикосновениям» Виктора Яичникова можно вплоть до 17 мая.
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#выставка #вернисаж
2

Комментарии (2)

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Членовоз-Попов

37 минут назад
фамилию бы надо поменять, с такой к успеху не придти
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1111

сегодня, 10:23
субботник???
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