В Липецке стартует большой культурный проект

Вернисаж откроется 25 апреля.

В 18 часов 25 апреля в Центре изобразительных искусств состоится вернисаж художника Виктора Яичникова. Выставку работ назвали «Прикосновения».



- «Прикосновениями» Центр изобразительных искусств впервые в России анонсирует новый пролонгированный проект, рассчитанный на четыре года. Теперь каждый апрель мы будем начинать с Яичникова, вернее, с выставок его работ. Так мы сможем показать публике – жителям Липецка и гостям города – если не «всего» художника, то многое из того, что создано этим талантливым автором. Думаем, эта традиция придётся по душе и профессионалам, и любителям живописи, - рассчитывают в галерее.



На выставке будут представлены порядка 50 графических работ, 20 – живописных. Ещё акварель, эскизы. Детские рисунки. Среди выставочных экспонатов – последний прижизненный портрет народного художника России, почётного гражданина Липецка, скульптора Юрия Гришко.



Познакомиться с «Прикосновениям» Виктора Яичникова можно вплоть до 17 мая.