Сегодня в Липецке: отключение горячей воды в феврале, топ самых нелепых оправданий липчан за опоздания на работу

Всё самое главное и интересное про наступивший четверг.

Днём в Липецке – от -1 до -3 градусов и без существенных осадков.









С 9:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улице Космонавтов, 2, 6, 10.





А с 10:00 и до конца ремонта начнётся большое отключение холодной воды, которое затронет улицы 8 Марта, 3, 6, 8а, 8д, 9, 21, 22/4, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34; Барашева, 1, 3, 3/1, 3а, 5, 7; Баумана, 285 стр. 1, 293а, 295а, 295в, 295е, 295б, 295г, 296, 299/1, 299а, 299б, 299б/2, 299г, 307а, 307б, 307в, 317а, 319, 321, 325, 327, 329, 329/1, 331, 333, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/9, 333/11, 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 333/19, 333б, 333г; Ворошилова, 3, 4, 11, 28; Крайнюю, 2; М. Горького, 1, 2, 3, 7, 7а, 9, 9а, 10, 10/1, 10а 11, 11/2, 12, 13, 13/2, 15, 17, 19, 22, 26, 42, 48; Кузнечную, 10, 12; М.Н. Неделина, 14, 14/2, 14а, 14б, 14в, 16, 18; 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 40; Октябрьскую, 1, 1а, 1б, 3, 5, 22, 24, 26, 28а, 30, 32, 50, 49, 49/2, стр. 49, 51а, 51б, 51д, 52, 53, 53/1, 53 стр. 1, 55а, 57, 57а, 58, 61, 61к1,61кБ, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88, 88а, 89, 90; Первомайскую, 4, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 45, 57, 58, 63, 63а, 64, 65, 66, 66а, 77, 77в, 78, 78а, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 101, 119, 121; Пушкина, 4, 5, 7, 7а, 13, 13а, 15, 14; Скороходова, 2, 4; Советскую, 1, 3, 4, 5, 7, 13а, 13а/1, 21, 25, 26, 27, 20, 22, 24а, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36в, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 63, 64, 64 стр. 1, 66, 68, 69, 71, 77; Толстого, 1, 1а, 2, 3, 7, 9, 23а, 23а/1, 28, 40, 42, 44, 46, 46а; Торговую, 2, 2а, 4, 14, 15а, 16а/2; Фрунзе, 1, 4, 6, 6а, 8, 12, 14; площади Коммунальную, 3, 4, 5, 8, 9; Победы, 1, 3; Театральную, 1, 3.









Февраль – самое подходящее время, чтобы расстаться с горячим водоснабжением и отоплением, что сегодня с 9:00 до 12:00 произойдёт на улицах Кривенкова, 29, 31; Мистюкова А.П., 7, 8, 10, 12, 14, 16; Свиридова, 1, 1а, 3, 5, 7; Шерстобитова, 12, 14, 16, 18, 20, 22: а с 10:00 до 14:00 на улицах Героя России Э. Белана, 2, 6, 8, 10; Кривенкова, 19, 21, 23, 25; Мистюкова А.П., 1, 3; Шерстобитова, 2, 4, 6, 8, 10.









С 9:00 до 17:00 погрузятся во тьму дома на улицах А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Агрономической, 1; Арсеньева, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 63; Баумана; Белорусской; Боевой проезд, 5, 5а, 25/2, 25/3, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30; Брюллова; В.Музыки; Опытной, 1-27; Стасова; Трубный проезд, 1; в переулке Космическом, 1; в садоводчестве «Березка», 533; «Сокол-2», 1142, 1148, 1149, 1174, 1175, 1176, 1179, 1192, 1199а, 1205а.









Липецкая государственная филармония приглашает в 19:00 на концерт «Неоконченная симфония», на котором прозвучат шедевры мировой классической музыки (6+).









Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажет спектакль «Граф Нулин» (16+).











Интересно будет и в Липецком драматическом театре (пл. Константиновой, 3). В 18:30 на сцене разыграются шуточные страсти в спектакле «Примадоны» (16+).









По пьесе бродвейского драматурга Кена Людвига. Пьесу «Примадонны» в России сначала поставил сначала МХТ, а следом и многие другие. Два молодых безработных актера узнают, что престарелая миллионерша разыскивает потерявшихся в детстве племянниц, дабы завещать им свои миллионы. Провалившись на гастролях в провинциальном городке, они переодеваются в пестрые женские наряды из театрального гардероба и отправляются на штурм. Вскоре на горизонте появляются две девушки, которым мошенники мечтают объясниться в любви, а среди них — настоящая племянница миллионерши.

Если хотите услышать о древностях, то сегодня загляните в Липецкую универсальную научную библиотеку. В 11:00 исследователь Роман Смольянинов прочитает лекцию «лекция «Археология Липецкого края» (12+).













Роман Смольянинов много чего интересного находил

С 9:00 до 15:00 двери для желающих распахнёт оранжерея «Зелезхоза» (ул. Московская, 2). Вы сможете увидеть редкие растения, привезённые из разных континентов, в том числе из тропических стран. Кувшинки, листья которых выдерживают ребёнка, экзотические деревья и кустарники, цветок, который распускается раз в 70 лет и многое другое (0+).















Понять, простить

16% имеют мужество честно признаться, что проспали. 9% эйчаров самым популярным оправданием назвали проблемы с будильниками, 5% — семейные неурядицы и проблемы с детьми. Еще варианты оправданий: аварии на дорогах - 3%, плохое самочувствие -2%, сломавшийся автомобиль и плохие погодные условия - по 1%.













В ролях: Венсан Кассель, Луи Гаррель, Диана Крюгер.

«Оставь это ветру». Турция, 2025. Мелодрама. Режиссёр Эркин Эрден (16+).









В ролях: Ханде Эрчел, Барыш Айтач, Барыш Ардуч.





«Дети леса». Германия, Австрия, Италия. 2024. Фентези. Режисёр Демиен Джон (6+).

На первый взгляд, Караг – обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна: он – оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение.





Расстанутся с комфортом и жители частного сектора на улицах Адамова, Баженова, Ворошилова, К.Булавина, Кулибина, Курчатова, Подовражной, Помяловского, Сокольской, Цементников, в переулках Курчатова, Лунном, Полтавском.С 14:00 до 17:00 пропадёт напряжение в сети на улицах Архангельской, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13; Астраханской, 9, 21; Силикатной, 16, 17, 18, 19, 19а, 20; Усманской.С раннего утра проблемных мест для движения в Липецке уже немало. Наблюдать за дорожной картиной лучше с помощью «Яндекс-=карт» или аналогичных приложений – помогут избежать ловушек на дорогах.В исторжении Симфонического оркестра филармонии под руководством главного дирижера Михаила Мясникова прозвучат симфонии Р.Шумана, Ф.Шуберта. Специальный гость мероприятия - известный российский виолончелист Игорь Зимин.Эту шуточную поэту А.С. Пушкин написал всего за два утра — 13 и 14 декабря 1925 года. В это время он, добившись увольнения со службы, остался и без жалования и вообще без денег, поэтому уехал в родовое имение Михайловское. В советской истории этот период принято называть второй ссылкой поэта, хотя принудительно в деревню его никто не отправлял. «Граф Нулин», созданный как пародийная шутка, подарила новое отношение к любовным перипетиям, над которыми можно по-доброму иронизировать.Вы узнаете о крупнейших памятниках древности на территории Липецкого края и наиболее интересных находках последних десятилетий.Самым частым оправданием для липчан, опоздавших на работу , по опросу SuperJob среди работодателей являются пробки на дорогах. На них сваливают вину 29% опрошенных.Среди нестандартных, смешных и нелепых оправданий, которые вспомнили эйчары, — забывчивость («Забыл, куда иду»; «Забыл, что трудоустроился...»), романтичность («Засмотрелся на рассвет»), фобии («Испугался вставать»), рассеянность («Не в то такси сел»; «Перепутал дни недели») и ситуации, подстроенные хвостатыми («Кони перегородили дорогу»; «Любимая кошка окотилась»; «Уснул котик утром на человеке»).По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. Вот сегодняшние новинки.Франция, Бельгия, 2024. Биография, драма. Режиссёр Пабло Агеро1930 год. Антуан де Сент-Экзюпери, пилот французской авиапочты в Аргентине, вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме решает проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полет по спасению своего товарища. Это смертельно опасное путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание всемирно известной книги «Маленький принц», которая станет символом безграничной силы воображения.Она — целеустремлённая бизнесвумен, не имеющая равных. Он — беззаботный сёрфер, живущий сегодняшним днём. На первый взгляд у них нет ничего общего, но судьба сталкивает их в совете директоров одной и той же компании. Смогут ли полные противоположности разглядеть друг в друге родственные души?Оливер Мазуччи, Мартина Гедек, Ханна Херцшпрунг.