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Происшествия
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37 минут назад
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Двое липчан задержаны за разбой в Воронеже
Она напали с ножом на жителя Воронежа и потребовали полмиллиона рублей.
Задержали подозреваемых в Липецкой области.
«Возбуждено уголовное дело по о разбое. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ГУМВД России по Воронежской области.
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