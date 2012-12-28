Двое липчан задержаны за разбой в Воронеже

Она напали с ножом на жителя Воронежа и потребовали полмиллиона рублей.

29-ти и 20-летний жители Липецкой области задержаны по подозрению в разбойном нападении на 34-летнего воронежца. Как установили полицейские, один из задержанных — знакомый жертвы. Липчанин в сопровождении земляка пришел в квартиру воронежца на улице 45-й Стрелковой Дивизии, и гости, угрожая ножом, потребовали полмиллиона рублей. Не получив денег, они избили хозяина квартиры и скрылись.Задержали подозреваемых в Липецкой области.«Возбуждено уголовное дело по о разбое. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ГУМВД России по Воронежской области.