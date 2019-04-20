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«Застывшее время»: жители вымирающей деревни надеются на ее будущее

28 455
#Застывшее время
«Застывшее время»: жители вымирающей деревни надеются на ее будущее

Деревня Марьино Краснинского района Липецкой области находится в живописных местах. 

Брошенные посреди улицы кирпичи поросли зелёным мхом. Дома здесь строили на совесть - добротные стены из красного кирпича, сохранившиеся деревянные полы на террасах, старинные печи с полками для хранения посуды. 

Нам удалось найти иконы, старый советский телевизор «Чайка», сковородку. Местные жители, с которыми нам удалось поговорить, все же надеются на будущее деревни - здесь все своё, есть свет и газ, что нужно, привозит автолавка, приезжают в гости дети.

28 455
#Застывшее время

Комментарии (29)

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22 секунды назад
Слышь, закон вышел-об оскорблении власти. Путина крыть-это не Уваркина. Коко те е оторвут и все. Так что рот закройте-иди трезвей.
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Слышь

2 минуты назад
Пустая она у тебя, Дебилы сдрисни отсюда, Ты вообще не то летишь !. Прям как твой Путин .
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А кто взял основной куш

3 минуты назад
У него, с этих 200 млн-станет опять большим чиновником. И будет жить припеваючи на свободе. А несколько дураков, за копейки, отправятся на дону)))
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Решени

4 минуты назад
Посадить, Одно ,когда рыба гниет с головы !. Эту голову и отрубают ,А алкаши и пристебаи сами разбегутся.
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Пустая она у тебя

5 минут назад
У него, потому что сидеть поедете-за копейки.
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У него

6 минут назад
Что он сделал, Варит , А у тебя кастрюля пустая ,Как и твоя голова.
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Бросай пить

6 минут назад
Сходи,
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Посадить

7 минут назад
Всю алкашню не посадишь-тюрем не хватит. А действовать на идиотов компроматом, в случае чего, самое верное решение..
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Сходи

7 минут назад
Пить меньше надо, Библию почитай может у тебя мозгов прибавится ??!.
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Голосовали

8 минут назад
За Путина , Вот и наслаждайтесь развалом деревень, развалом страны ,развалом производства, развалом, медицины, развалом образования -одним словом развалом , И 20 лет одна брехня и воровство!.
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