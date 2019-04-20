«Застывшее время»: жители вымирающей деревни надеются на ее будущее

Деревня Марьино Краснинского района Липецкой области находится в живописных местах.

Брошенные посреди улицы кирпичи поросли зелёным мхом. Дома здесь строили на совесть - добротные стены из красного кирпича, сохранившиеся деревянные полы на террасах, старинные печи с полками для хранения посуды.



Нам удалось найти иконы, старый советский телевизор «Чайка», сковородку. Местные жители, с которыми нам удалось поговорить, все же надеются на будущее деревни - здесь все своё, есть свет и газ, что нужно, привозит автолавка, приезжают в гости дети.



