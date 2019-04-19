Общество
10 минут назад
Липецкая вечЁрка: сгоревший «Мерседес», будущее рембазы и праздничное граффити
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 19 апреля.
Сегодня самыми просматриваемыми стали новости, касающиеся сгоревшего «Мерседеса». Вероятно, имело место преступление - автомобиль подожгли. Владелец иномарки уже вычислил заказчика поджога.
Липчане оставили множество комментариев к сообщению «В военном городке может появиться новый стадион и исчезнуть здание «рембазы». Сегодня этот район посетили Игорь Артамонов и Евгения Уваркина. Муниципалитет не может привести территорию Военного городка в порядок - он находится на балансе министерства обороны. Принципиальное решение о передаче Военного городка Липецку принято, но бумажная волокита затянулась.
Тем временем Липецк готовится к празднованию Дня Победы. 9 мая площадь Победы украсит тематическое граффити. Празднование Дня Победы завершится красочным салютом.
Ещё немного о новом: стартует реконструкция парка «Быханов сад». За четыре месяца, до первого августа, в парке должны появиться амфитеатр, новая сцена, фруктовый сад, более 250 малых архитектурных форм.
Липчане оставили множество комментариев к сообщению «В военном городке может появиться новый стадион и исчезнуть здание «рембазы». Сегодня этот район посетили Игорь Артамонов и Евгения Уваркина. Муниципалитет не может привести территорию Военного городка в порядок - он находится на балансе министерства обороны. Принципиальное решение о передаче Военного городка Липецку принято, но бумажная волокита затянулась.
Тем временем Липецк готовится к празднованию Дня Победы. 9 мая площадь Победы украсит тематическое граффити. Празднование Дня Победы завершится красочным салютом.
Ещё немного о новом: стартует реконструкция парка «Быханов сад». За четыре месяца, до первого августа, в парке должны появиться амфитеатр, новая сцена, фруктовый сад, более 250 малых архитектурных форм.