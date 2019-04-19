К 9 мая на площади Победы появится граффити и исчезнут оставшиеся киоски

В администрации Липецка говорил об организации в городе празднования Дня Победы.

Как сообщил председатель департамента культуры и туризма Сергей Малько, череду мероприятий откроет торжественное возложение цветов к мемориалу павшим войнам на площади Героев. Оно начнется в 8 утра и продлится до полудня. В 9 часов почтить память солдат, не вернувшихся с полей сражений, придут руководители города и региона. Присоединиться к ним и отдать дань уважения «стоявшим насмерть во имя жизни» приглашаются все желающие.

По словам руководителя общегородских массовых мероприятий Светланы Федюшиной, центром празднования Дня Победы станет одноименная площадь. К 9 мая ее территория преобразится. По словам заместителя начальника городского управления потребительского рынка Алексея Ларина, уже в первых числах мая должны исчезнуть киоски, расположенные возле бывшей остановки «площадь Победы». Кроме того, разрабатывается эскиз граффити, которое уличные художники нанесут на забор у бывшего здания кинотеатра «Спутник». Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства поручено установить туалеты. Также на площади будет дежурить несколько бригад скоро помощи. Места их нахождения предложено обозначить воздушными шариками с красным крестом.

В 10:00 здесь начнется митинг-концерт, который откроется театрализованным прологом. Зрители перенесутся на семь десятилетий назад, пройдут дорогами войны, побывают на фронтовом концерте и вернутся в «Счастливое настоящее». С поздравлениями к ветеранам и присутствующим обратятся руководители города и региона. Праздничное настроение подарят лучшие коллективы Липецкой области, а праздник продолжится парадом. Торжественным маршем по площади со стороны улицы Терешковой пройдут служащие Росгвардии, МЧС, УФСИН, кадеты. За ними проследуют военная техника, колонна ретро автомобилей. В этом году замыкать шествие будут представители мотосообщества. На каждом из 50 мотоциклов закрепят флаг Победы – один из основных символов отваги русского воинства. Для зрителей на газоне у Памятника Победы установят два светодиодных экрана, на которые будет транслироваться все происходящее на площади.

По завершении Парада со стороны проспекта Победы начнется движение колонн «Бессмертного полка». Тысячи липчан и гостей города пройдут по улице Советской до площади Петра Великого. Здесь присутствующих пригласят вместе исполнить песню «День Победы». Текст напомнят строки, которые появятся на смонтированных здесь светодиодных экранах.

Впервые мероприятия на площади Петра 9 мая будут продолжаться с полудня до 17:00. Около 10 интерактивных площадок пригласят всех желающих получить новые знания в рамках мастер-классов по техническому творчеству, ознакомиться с редким фондом библиотек и даже побывать на солдатском привале. Восстановить силы стаканом чая с выпечкой или порцией шашлыка можно будет, подкрепившись в торговых точках, которые организуют при поддержке городского управления потребительского рынка. Любителей настоящей солдатской каши ждет Нижний парк. Как и в остальных парках города 9 мая здесь пройдет праздничная программа.

Как рассказали сотрудники департамента культуры и туризма, после небольшого перерыва начнется праздничный концерт. В 22:00 над площадью Петра прогремит салют.

- Развивающаяся городская инфраструктура, новые креативные идеи общественных организаций, а также растущее количество участников акции «Бессмертный полк» ежегодно ставят перед нами новые задачи. Так были внесены существенные изменения в схемы расположения объектов, движения участников праздника, локализации гостей и зрителей. Вместе с тем, основной сценарий торжеств остается неизменным. Он отработан.

Надеюсь, что предстоящий праздник пройдет без накладок и оставит о себе самые приятные воспоминания, - подвел итог совещания заместитель главы Липецка Евгений Павлов.