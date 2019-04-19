Реконструкция Быханова сада начнется 24 апреля

24 апреля в Липецке начнется реконструкция парка «Быханов сад». За четыре месяца, до первого августа, в парке должны появиться амфитеатр, новая сцена, фруктовый сад, более 250 малых архитектурных форм.

Парк за несколько месяцев полностью преобразится. В новом «Быхановом саду» появятся стильные элементы освещения, входная группа, пункты проката, павильон-читальня, летняя сцена, амфитеатр, оригинальные смотровые площадки, а также в планах высадка фруктового сада.

Планируется заменить 12 000 кв. метров покрытий,147 опор освещения, 250 малых архитектурных форм.



В рамках реконструкции планируется посадка новых деревьев, установка умного освещения. Будут учтены интересы и пожелания разных категорий липчан – оборудованы новые игровые и спортивные площадки.

За основу будущей концепции нового парка была взята разработка архитектурного бюро из города Казань, она завоевала симпатии горожан на общественных обсуждениях и получила высокую оценку экспертов. В интернет-голосовании казанская концепция разделила лидерство с белгородским проектом. Мнение жителей будет учтено в финальном варианте.