В Липецкой области сухо и ночные заморозки до -3

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, ожидается прохладная сухая погода.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 апреля - 5-7 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы, 21 и 22 апреля — 8-9 градусов тепла, что около климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем составит от 11 до 16 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 13 до 15 градусов тепла.



День 20 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 6 градусов мороза.



