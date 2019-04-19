Погода в Липецке

23 минуты назад

В Липецкой области сухо и ночные заморозки до -3

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#заморозки
В Липецкой области сухо и ночные заморозки до -3

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления, ожидается прохладная сухая погода. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 20 апреля - 5-7 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы, 21 и 22 апреля — 8-9 градусов тепла, что около климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 апреля в Липецкой области  переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем составит от 11 до 16 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем от 13 до 15 градусов тепла.

День 20 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 6 градусов мороза.

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#заморозки

Комментарии (2)

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Тимакову

4 минуты назад
Это вы для Липецка или другого региона написали?
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Тимаков

10 минут назад
На следующей неделе придет Жара температура будет на 7-10 градусов выше нормы днем воздух к концу недели может достигать показателей +27+29 на фоне очень низкого атмосферного давления и солнца низко влажный воздух будет раскаляться до показателей макушке лето но днем в условиях ясной погоды и низкой влажности воздух будет так же сильно остывать и хотя заморозки исключены термомент будет крутиться около +10 градусов то есть ожидается большой ход суточный температуры с началом мая давление еще сильней усилится начнет поступать воздух с северной Африки температура еще сильней взлетит и в мае можем увидеть уже +35 ночная температура так же подскочит до +14+19 так что можно сказать что лето явно торопится в Центр России!!!!!!
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