Общество

57 минут назад

Липецкие дети доверяют чужим тетям и дядям

6 859
#волонтеры #дети
2
Липецкие дети доверяют чужим тетям и дядям

В городе поставили социальный эксперимент.

Общественная организация «Поиск пропавших детей — Липецк» провела в городе социальный эксперимент. Волонтеры хотели выяснить, насколько эффективна семейная профилактика — разговоры с детьми о том, что не стоит доверять чужим людям.


Эксперимент можно считать провалившимся. Несмотря на беседы, дети уходят с чужими людьми. Социальный эксперимент проводили с разрешения родителей. И было интересно узнать, как поведут себя их дети. Конечно, после того, как малыши уходили с чужими людьми, родители снова проводили беседы с детьми.

Липецкие волонтеры считают, что уход с чужим человеком связан с тем, что дети в обычных людях не распознают врага или плохого человека. Основная задача родителей - говорить, чтобы ребёнок не уходил с чужими людьми, несмотря ни на какие уговоры. Единственная ситуация, когда с кем-то можно уйти, прямая угроза жизни: пожар, обрушение, наводнение или любые другие бедствия. В остальных случаях нужно договориться о каком-то проверочном слове, которое знают только родители и ребенок. В случае, если кто-то подойдёт от имени родных, он должен будет назвать это секретнее слово, пароль. Ребенок же должен позвонить родителям.
6 859
#волонтеры #дети
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ирина

13 минут назад
Сама была в такой ситуации. Пошла с дочкой на социальный эксперимент...дочка ушла с чужими, лишь потому что она была с подругой и оставлять ее одну не захотела коль подруга согласилась.Второй раз для целого класса приглашали волонтера для беседы с детьми. Повела третий раз на эксперимент......встала как вкопанная , ни конфетами , ни кошечками ее не уговорили. Уважаемые родители приводите своих детей на эти соц. эксперименты- есть ток и еще какой!!!!!!!!!!!!!!
ответить

Это многое объясняет

17 минут назад
Надежда, Все правительства России - обманщики!
ответить

Гоша

17 минут назад
Разговаривайте с детьми!!! Не бросайте на бабушек и нянь как госпажа Уваркина!!!
ответить

Надежда

18 минут назад
Вы зря эту статью опубликовали. Провели эксперимент, сделали выводы, работайте с родителями на уровне садиков, школ, тематических мероприятий и тд. Публиковать такие статьи или сюжеты опасно - это руководство к действию психически больных людей или преступников. Вспомните, после сюжетов о подростковых суицидов по стране прокатывается волна подобных страшных поступков! Жаль, что сначала делаете, потом думаете!
ответить

911

27 минут назад
Таких экспериментов было много. Итог как правило один - дети уходят с чужими добровольно. Особенно если их угощают мороженым, пироженым, предлагают игрушку, если взрослые одеваются как врачи например. Показывали даже как из парка с детской площадки среди бела дня это происходило и останавливали уже у открытой двери авто. Печально...
ответить

А что удивляться

36 минут назад
Если их родители доверяют Путину и Медведеву !.
ответить

Еще в рубрике

Суд первой инстанции вынес решение вернуть кирхе в Ельце первоначальный вид
#кирха #Елец
1
Суд первой инстанции вынес решение вернуть кирхе в Ельце первоначальный вид

18 минут назад

Общество
Липчанка едва не позавтракала целлофаном
#магазин #булка
13
Липчанка едва не позавтракала целлофаном

сегодня, 09:05

Общество
Липецкая область вернулась в топ-20 кредитоспособных регионов
#кредит #долг #рейтинг
3
Липецкая область вернулась в топ-20 кредитоспособных регионов

сегодня, 08:34

Общество
Налетчик на офис микрозаймов задержан
#разбой
8
Налетчик на офис микрозаймов задержан

сегодня, 08:26

Общество
Опрос: Выбираем цветовое решение фасадов при капитальном ремонте
#ФКР
Опрос: Выбираем цветовое решение фасадов при капитальном ремонте

сегодня, 08:10

Общество
Доброе утро, Липецк!
#Доброе утро #Липецк!
3
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество