Липецкие дети доверяют чужим тетям и дядям

В городе поставили социальный эксперимент.

Общественная организация «Поиск пропавших детей — Липецк» провела в городе социальный эксперимент. Волонтеры хотели выяснить, насколько эффективна семейная профилактика — разговоры с детьми о том, что не стоит доверять чужим людям.





Эксперимент можно считать провалившимся. Несмотря на беседы, дети уходят с чужими людьми. Социальный эксперимент проводили с разрешения родителей. И было интересно узнать, как поведут себя их дети. Конечно, после того, как малыши уходили с чужими людьми, родители снова проводили беседы с детьми.



Липецкие волонтеры считают, что уход с чужим человеком связан с тем, что дети в обычных людях не распознают врага или плохого человека. Основная задача родителей - говорить, чтобы ребёнок не уходил с чужими людьми, несмотря ни на какие уговоры. Единственная ситуация, когда с кем-то можно уйти, прямая угроза жизни: пожар, обрушение, наводнение или любые другие бедствия. В остальных случаях нужно договориться о каком-то проверочном слове, которое знают только родители и ребенок. В случае, если кто-то подойдёт от имени родных, он должен будет назвать это секретнее слово, пароль. Ребенок же должен позвонить родителям.