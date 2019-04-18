Елена Ваенга: «Липецк - город моей родни»

Певица поблагодарила липчан.

Накануне в Областном центре культуры, народного творчества и кино выступила Елена Ваенга. На своей официальной страничке в "Инстаграм" @vaengaofficial певица призналась, что Липецк - не чужой ей город, это город eё родни. А сразу после концерта Елена Ваенга выложила у себя на страничке герб Липецка со словами благодарности за тёплый приём.Поклонники певицы тоже не остались равнодушными и тут же ответили: "Огромное, сердечное спасибо вам, Елена !!! За теплоту ,за эмоции, за ваш "бомбический" голос, за манеру исполнения, за характер!!! За вашу команду !!! Под песню Анны "Звон " я просто расплакалась, исполнение Катюши поразило !!! Вдохновения, сил, здоровья Вам и всей вашей команде на многие лета!!! Липецк уже скучает и с нетерпением ждёт новой встречи с вами", "Елена , спасибо Вам огромное и всему вашему коллективу. Эмоции не передать словами", "Спасибо большое и низкий поклон за вечер... За песни, стихи очень глубокие! За возможность слушать такую музыку! Настоящую! " Фонтанка"," Чёрный ворон"", "Вы - настоящая певица и артистка, настоящая женщина. У вас настоящий коллектив. Спасибо вам за концерт в Липецке!!! Счастья вам,удачи и здоровья!".Елена Ваенга - эстрадная певица, автор песен, актриса, лауреат премий «Шансон года», «Золотой граммофон», "Песня года". Ваенга регулярно попадает в список самых успешных деятелей российского шоу-бизнеса, составленный Forbes. В репертуаре певицы — собственные песни, старинные и современные романсы, баллады и народные песни, а также песни на стихи классиков.