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Происшествия
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57 минут назад
Три человека пострадали при пожаре в гостинице в Ельце
На первом этаже здания загорелся утеплитель.
На первом этаже гостинцы загорелся утеплитель. Пожар потушили до прибытия спасателей.
Фото, видео - vk.com/elets
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