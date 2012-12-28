На окружной горел «Форд Фьюжн»

Автомобиль самовоспламенился.

Днем 11 апреля на липецкой кольцевой дороге загорелся автомобиль «Форд Фьюжн». Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, огонь вспыхнул в моторном отсеке. Тушили машину два пожарных расчета.Пострадавших нет.