Из квартиры 22-летней липчанки вынесли 28 000 рублей

Полицейские раскрыли две квартирные кражи.

14 апреля полицию с заявлением о краже из ее квартиры 28 000 рублей обратилась 22-летняя жительница Липецка. По словам женщины деньги из ее жилья на улице Шубина украли с 12 по 14 апреля путем свободного доступа.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперативники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 25-летнего жителя Липецка.



Еще одна квартирная кража раскрыта в районе Опытная Станция. Здесь 11 сентября прошлого года обокрали 35-летнюю женщину - из ее квартиры вынесли золотые украшения. По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель Добровского района.



