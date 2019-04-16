Происшествия

19 минут назад

Из квартиры 22-летней липчанки вынесли 28 000 рублей

1 128
#квартирная кража
Из квартиры 22-летней липчанки вынесли 28 000 рублей

Полицейские раскрыли две квартирные кражи.

14 апреля полицию с заявлением о краже из ее квартиры 28 000 рублей обратилась 22-летняя жительница Липецка. По словам женщины деньги из ее жилья на улице Шубина украли с 12 по 14 апреля путем свободного доступа.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперативники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 25-летнего жителя Липецка.

Еще одна квартирная кража раскрыта в районе Опытная Станция. Здесь 11 сентября прошлого года обокрали 35-летнюю женщину - из ее квартиры вынесли золотые украшения. По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель Добровского района.

1 128
#квартирная кража

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мотя

1 минуту назад
Опять ранее судимый. Да что вас, дур, тянет на ранее судимых и неисправимых? У них что хрен винтом и со вшитым шарикоподпшипником? Думаете, они благородные рыцари? Да, украдут цепочку и подарят вам, а потом и вас ограбят
ответить

Еще в рубрике

50-летний липчанин осужден на 10 лет за попытку распространения наркотиков
#наркотики
13
50-летний липчанин осужден на 10 лет за попытку распространения наркотиков

вчера, 21:41

Происшествия
Со спящей липчанки сняли все украшения
#кража
28
Со спящей липчанки сняли все украшения

вчера, 16:15

Происшествия
Установлена личность погибшего на липецком аэродроме солдата
#гибель
40
Установлена личность погибшего на липецком аэродроме солдата

вчера, 15:51

Происшествия
Успеть перейти дорогу за 6 секунд
#светофор
24
Успеть перейти дорогу за 6 секунд

вчера, 15:45

Происшествия
Пропавшая в Липецке пенсионерка нашлась
#поиск
6
Пропавшая в Липецке пенсионерка нашлась

вчера, 15:16

Происшествия
Взрыв во время пожара в Липецке попал на видео
#пожар #взрыв
8
Взрыв во время пожара в Липецке попал на видео

вчера, 12:54

Происшествия