Происшествия

сегодня, 12:02

В Липецке возле дома обнаружен мертвый мужчина

12 2005
#падение
В Липецке возле дома обнаружен мертвый мужчина

На место происшествия вызвали медиков и полицию

Под окнами дома на Циолковского, 35 обнаружен труп мужчины. На место происшествия прохожие вызвали медиков и полицию. 

Полицейские и медики уже прибыли на место происшествия. Медики констатировали смерть мужчины. 

Погибший был в домашних шлёпанцах, возможно он житель этого дома. Полиция разбирается в обстоятельствах его смерти.



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12 2005
#падение

Комментарии (12)

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Автохам

5 минут назад
А пакеты в окно, исключительно автохамы выкидывают.
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Автохам

7 минут назад
Стукач, так они ещё и на газон, без всякой надобности, заехали.
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Нет;

8 минут назад
А, это он разочаровался в твоём методе быстро подтянуть живот и накачать мышцы!
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ппц

11 минут назад
Свиньи кидают мусор с балконов. Это наркоманский дом.
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жительгородалипецк

17 минут назад
Стукач, одна не скорая, ментовская
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Стукач

17 минут назад
разуй.глаза, какая необходимость им заезжать туда? Они труп блокировали?))) Чисто жопу поближе подвести.
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жительгородалипецк

17 минут назад
Эгоист, а раньше люди раз в неделю умирали?
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Зеленый патруль

18 минут назад
А что за зеленая х,рень на дереве справа висит?пакет? жильцы там мусор так выкидывают?
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разуй.глаза

21 минуту назад
Стукач, одна скорая, вторая полицейская, обе по служебной надобности.
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А

25 минут назад
Это мощный экомический рывок Путина помогает людям из жизни уходить ,От счастья и изобилия выбрасываются из окон!
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