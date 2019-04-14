Происшествия
сегодня, 12:02
В Липецке возле дома обнаружен мертвый мужчина
На место происшествия вызвали медиков и полицию
Под окнами дома на Циолковского, 35 обнаружен труп мужчины. На место происшествия прохожие вызвали медиков и полицию.
Полицейские и медики уже прибыли на место происшествия. Медики констатировали смерть мужчины.
Погибший был в домашних шлёпанцах, возможно он житель этого дома. Полиция разбирается в обстоятельствах его смерти.
Полицейские и медики уже прибыли на место происшествия. Медики констатировали смерть мужчины.
Погибший был в домашних шлёпанцах, возможно он житель этого дома. Полиция разбирается в обстоятельствах его смерти.
Автохам
Автохам
Нет;
ппц
жительгородалипецк
Стукач
жительгородалипецк
Зеленый патруль
разуй.глаза
А