В Липецке возле дома обнаружен мертвый мужчина

На место происшествия вызвали медиков и полицию

Под окнами дома на Циолковского, 35 обнаружен труп мужчины. На место происшествия прохожие вызвали медиков и полицию.



Полицейские и медики уже прибыли на место происшествия. Медики констатировали смерть мужчины.



Погибший был в домашних шлёпанцах, возможно он житель этого дома. Полиция разбирается в обстоятельствах его смерти.







