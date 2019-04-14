Когда дорога против водителя

Что делать, если вы попали в ДТП из-за дефекта дорожного покрытия или открытого канализационного люка.

Нет ничего коварнее оттаявших из-под снега весенних дорог: только успевай смотреть оба и объезжать свежие ямы. Весна — горячая пора для автоюристов, в это время количество ДТП из-за дефектов дорог заметно возрастает. Ямы, зияющие прямо посреди автомобильного потока, открытые люки, выбоины, скрытые глубокими лужами, крышки канализационных колодцев, высоко выступающие над поверхностью дороги — за все эти последствия недоработки определенных муниципальных или областных служб нередко расплачиваются пострадавшие автомобилисты. Как добиться справедливости, если причина аварии и повреждения машины — разбитая дорога?



Мы опросили нескольких автоюристов, чтобы составить план действий в такой ситуации.



Звонок в ГИБДД



Итак, вы двигались на своем авто, правил дорожного движения не нарушали, скорость не превышали. В процессе движения машина ухнула колесом в яму на дороге, вы почувствовали сильный толчок и услышали характерные звуки удара, а может, и сильный хлопок лопнувшей покрышки — машина пострадала от «встречи» с дефектом дорожного покрытия. Вы остановились, осмотрели авто — так и есть, диски погнуты, колесо спущено, бампер треснул. Ущерб внушительный, даже на глаз. Что делать?!



Прежде всего, конечно, включить аварийные сигналы и выставить соответствующий знак.



Вся процедура получения сатисфакции начинается со звонка в дежурную часть ГИБДД по номеру 42-35-55. В ожидании приезда экипажа не теряйте времени зря — ваша задача собрать как можно больше первичных доказательств. Фотографируйте место происшествия и положение машины в подробностях, эти фото пригодятся вам в суде.



Почему суд в данном случае неизбежен?



- Организации, которые ведают дорогами либо муниципальные, либо областные, поэтому не могут в добровольном порядке удовлетворить требования потерпевших. Бюджетным организациям для этого необходимо судебное решение, - говорит автоюрист Александр Семенов.



Время ожидания экипажа может затянуться до нескольких часов, проявите терпение и дождитесь обязательно.



Замеры ямы нужно зафиксировать



Инспекторы составляют схему ДТП. Обязательно убедитесь, что сотрудники ГИБДД зафиксировали параметры ямы — в нашей стране существует определенная градация дорожных углублений. Например, все, что меньше 5 см — это не яма. Параметры ямы, ее глубина и ширина, обязательно должны быть зафиксированы документально, иначе возможны сложности с доказательствами ее глубины и даже ее наличия.



Сотрудники ГИБДД должны выдать вам на руки документ — приложение к протоколу, либо приложение к определению. В этой бумаге содержатся сведения о дате, месте, обстоятельствах ДТП и установочные данные его участника.



Юристы предупреждают: нередко инспекторы выносят определение об отказе в возбуждении дела об административном нарушении. Проще говоря: если водитель куда-то попал колесом, значит, сам виноват, был неосторожен.



- Слава Богу, что суды, получив этот документ, все-таки выясняют обстоятельства ДТП и уточняют, была ли у пострадавшего возможность объехать яму или открытый люк — может, он шел в плотном потоке машин и не мог лавировать, либо выбоина или открытый люк были скрыты в глубокой луже, - комментирует адвокат Александр Семенов. - То есть, будьте готовы: в суде вам предстоит доказать, что вы попали в ДТП на поврежденной дороге не намеренно и сделали все возможное, чтобы его избежать, либо просто физически не могли предотвратить его.



Юристы советуют быть очень внимательными сразу, на этапе оформления ДТП инспекторами: истина, как правило, кроется в первичных показаниях пострадавшего и именно они принимаются судом к вниманию в первую очередь. Все последующие показания имеют меньшую силу.



Фиксируйте каждую трату



С того момента, как вы решили добиваться компенсации, фиксируйте каждую свою трату. Например, если машина не может ехать до места хранения сама, вызывайте эвакуатор и сохраняйте все чеки и квитанции. Только соблюдайте принцип разумности и справедливости — не надо заставлять эвакуатор колесить по всему городу, чтобы искусственно увеличить расходы. Доставка машины до места ремонта или диагностики — оправданная трата. Иногда ДТП влечет за собой скрытые дефекты машины, выявление которых требует специального оборудования.



Обратитесь к услугам независимого оценщика



Имея на руках протокол от ГИБДД, автовладелец должен организовать и провести независимую экспертизу ущерба. На основании заключения оценщика, можно писать исковое заявление для подачи в суд. Независимого оценщика автовладелец ищет либо сам, либо пользуется услугами того, которого посоветует юрист.



Как известно, экспертиза — царица доказательств. Эта услуга может стоить от 5 до 20 тысяч, в зависимости от объема работ.



Есть еще вариант, особенно подходящий для новых машин, на которые действует гарантия — присовокупить к иску требование по фактически понесенным затратам, его делают в официальных мастерских автосалонов.



Сможете ли вы представлять свои интересы в суде самостоятельно?



Пожалуй, да, если у вас много свободного времени и терпения, и если вы считаете себя достаточно подкованным юридически. Но автоюристы считают своим долгом предупредить о некоторых «подводных камнях».



Первое. Один из ключевых моментов дела на начальном этапе — определить надлежащего ответчика, то есть, ту организацию, которая в ответе за состояние злополучной дороги. Ответчик может быть не один, возможно наличие соответчиков и третьих лиц на стороне ответчиков. Путаница с выбором ответчика может значительно затянуть процесс.



Выяснить, в чьем ведении находится открытый люк, «поймавший» ваше колесо, еще сложнее — он может принадлежать какой угодно организации.



Второе. В организациях, ведающих дорогами города и области работают очень сильные и опытные юристы. Их задача — отбить ваш иск, спасти репутацию предприятия и сохранить бюджетные деньги, и они свою работу выполняют очень хорошо. Чем это может вам грозить? Тем, что их доказательная база окажется сильнее вашей, к тому же вам придется доказывать, что ваша машине не получила этих повреждений прежде, в какой-нибудь аварии.



Третье. Пока вы изучаете процедуру ведения судебного процесса и оформление документации, вы теряете время. О возможности представить некоторые доказательства вашей невиновности и вины дорожников, далекий от юридических вопросов человек может просто не знать. Но суд не может подсказывать истцу: принесите, дескать, такой-то документ, чтобы «уесть» ответчика! Суд беспристрастен, он оценивает те доказательства, которые представляют стороны.



Четвертое. В иных случаях затевать судебный процесс просто нет смысла. Если ущерб тянет тысячи на 3-4, зачем тратить 15 тысяч на судебные издержки? Самый просто путь проявить свою гражданскую позицию — это сам факт оформления такого ДТП. Инспекторы поставят в известность дорожников о наличии ямы или открытого люка на дороге.



Если же вы уверены, что хотите судиться, при грамотном ведении дела можно рассчитывать на компенсацию в 30-40 тысяч — таков, как говорится «средний чек» положительных исходов. Но повреждения у машины должны быть серьезные — диски, покрышки, бампер, порог, подвеска.



Стоит ли звонить в таких случаях аварийным комиссарам?



- Такое ДТП не может быть оформлено аварийными комиссарами, - поясняет адвокат Игорь Минаев. - Они фиксируют ДТП с участием двух и более авто, в которых не было вреда здоровью и с суммой ущерба до 100 тысяч рублей. Их протокол служит лишь основанием для получения выплаты страхового возмещения и не может заменить для суда протокола сотрудников ГИБДД. Суд сочтет ДТП недоказанным из-за отсутствия документа компетентных органов.



Страховка: машина отдельно, колеса отдельно?



То, что страховой полис ОСАГО не покрывает таких ДТП, это очевидно.



- КАСКО, конечно, значительно облегчает нам жизнь в данной ситуации, но здесь есть свои нюансы, - комментирует Игорь Минаев. - Пример: если машина описана в страховом полисе с зимней резиной и дисками, а ДТП произошло после того, как автовладелец «переобулся» в летнюю, страховщик может по этой причине отказать в выплате. Автомобиль был застрахован, а эти данные, конкретные колеса — нет.



Мы желаем нашим читателям-автолюбителям ни гвоздя, ни ямы. Знание, конечно, сила, но в идеале пусть наша инструкция вам никогда не пригодится!



