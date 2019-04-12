Происшествия

48 минут назад

На трассе Липецк-Данков улетел в кювет прицеп с зерном

5 597
#Авария #ДТП
2
На трассе Липецк-Данков улетел в кювет прицеп с зерном
На трассе Липецк-Данков в районе села Теплое опрокинулся в кювет прицеп с зерном. Об этом сообщает паблик "Новости Лебедянь".

5 597
#Авария #ДТП
2

Комментарии (5)

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Конь

8 минут назад
Эта "временная" объездная там теперь года на два, так что можно считать ее постоянно-действующей.
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гостья

13 минут назад
Васятка, а может ездить надо бы думая при этом, что там объездная
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Васятка

19 минут назад
Рукожёпы делали объезд для ремонта плотины, наделали каких-то вилюшек, всего неделю назад там фура также опрокинулась.
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гостья

20 минут назад
да они что так и будут там "летать"?
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гаец с тремя звездами

21 минуту назад
Перегруз в действии
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