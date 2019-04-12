В Липецке открылся digital* - автосалон Volkswagen

Собрать автомобиль мечты можно прямо с дивана.

Инновационный автосалон Volkswagen открылся в Липецке. Праздник в шоу-руме посетили более 300 липчан. Почетными гостями презентации салона стали руководители группы компании «Автоимпорт» и представители бренда Volkswagen.







- В Липецке мы открываем новый современный дилерский центр Volkswagen. Мы запускаем digital-формат* продажи автомобилей, и делаем это одними из первых в России, - отметил учредитель группы компаний «Автоимпорт» Игорь Смирнов. Эта компания существует на рынке 22 года, имеет в портфеле 18 брендов, проводит активную социальную программу и использует современные решения в работе с клиентами. - В своей работе мы делам акцент на расширенный сервис и комфорт клиента. Все в ГК «Автоимпорт» придерживаются девиза: «Мы дарим Вам свободу передвижения, а заботу за автомобиль берем на себя». Планируем реализовать в Липецке весь накопленный позитивный опыт в обслуживании автомобилей и удовлетворении клиентских потребностей.







В России всего 30 инновационных шоу-румов Volkswagen, и один из них теперь в Липецке. Что подразумевает формат digital*-автосалона? Это инновационный шоу-рум, где стирается барьер между менеджером и клиентом. В шоу-руме Volkswagen в Липецке нет привычных столов. Вместо них — уютные диваны, кофе, просторный зал и ... планшет. Менеджер вместе с клиентом конструируют в специальном приложение Volkswagen мечты. Вместе с покупателем на экране «собирают» машину: нужное добавляют, лишнее — исключают, выбирают обивку салона и «умную» начинку, дополняют необходимыми опциями. Впрочем, формат digital* не подразумевает того, что в салоне не будут представлены «живые» автомобили. Когда автомобиль «собран», клиента проводят к его машине, которая уже ждет своего владельца.







- Сегодня мы делаем ответственный шаг — вместе с ГК «Автоимпорт» открываем один из первых инновационных шоу-румов Volkswagen в Липецке, - отметил директор ДЦ Volkswagen в Липецке Дмитрий Ходяков. - За время работы с «Автоимпорт» я оценил, насколько высокие требования и стандарты качества применяются в компании. Автосалон Volkswagen постарается им соответствовать и показать максимальный уровень клиентоориентированности, предоставить весь спектр услуг по обслуживанию автомобилей, удовлетворить спрос липчан на новинки и флагманы концерна, выстроить позитивный опыт общения с маркой. Мы намерены создать уникальный для Черноземья шоу-рум Volkswagen.







Автомобили Volkswagen прекрасно знакомы липчанам и, судя по успехам компании, любимы в России. Компания успешно начала 2019 год и продолжила тенденцию роста продаж, поддержанную в 2018 году. В прошлом году бренд Volkswagen увеличил продажи на 18%. Всего за три месяца 2019 года реализация автомобилей Volkswagen выросла уже на 4%.

Сегодня в автосалоне Volkswagen представлены флагманы и новинки концерна. В шоу-руме в числе первых поступила новинка концерна 2019 года - Volkswagen Tiguan All Inclusive. Это автомобиль для тех, кто не любит тратить время на сравнение опций и комплектаций, а хочет получить максимальный набор оборудования по разумной цене. Также представлены обновленные модели - Polo Connect и Tiguan Connect. У них реализована особая модель управления автомобилями: владелец может дистанционно контролировать многие функции машины, а также без труда по смартфону найти свой Volkswagen на огромной парковке. В конце года «Автоимпорт» планирует презентовать в Липецке обновленный Volkswagen Passat.







Кто выбирает автомобили Volkswagen? Это зрелые люди, понимающие как важно найти идеальное соотношение между ценой и качеством, ценящие свой комфорт и понимающие, насколько высокой может быть цена автомобиля при его перепродаже или реализации по программе Trade-in**.

Новый автосалон открылся по адресу Московская, 79а. Здесь липчане смогут получить полный цикл услуг по приобретению автомобиля (вместе с программами страхования, кредитования*** и Trade-in**), его квалифицированному техническому обслуживанию (в салоне работает огромный сервис с опытными мастерами). Также на продаже находятся тщательно проверенные автомобили с пробегом. Все они прошли контроль на юридическую чистоту, готовы к поездкам. Кроме того, автосалон дает на них дополнительную гарантию.



Авторы фото, представленных в статье, Владимир Владимирович Дьяконов и Дмитрий Сергеевич Барыкин. © 2019 год.

*Digital (англ.) – цифровой

**Trade-in (англ.) – т.е. обмен старого транспортного средства на новый с доплатой.

***Кредит предоставляет ООО «Фольксваген Банк РУС».



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