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Липецкая вечЁрка: пропавшая женщина, горячие батареи и запретная песочница
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 10 апреля.
Больше всего комментариев читатели оставил к новости «Тепло в Липецке не отключат ни на этой, ни на следующей неделе». Для отключения подачи тепла необходимо, чтобы среднесуточная температура атмосферного воздуха пять суток подряд была не меньше 8 градусов выше нуля. Прогноз погоды говорит о том, что такие отметки следует ждать не ранее 20-х чисел апреля.
Не менее активно в городе обсуждают положение малого бизнеса. Эксперты пришли к выводу, что липчан перестала интересовать работа на микропредприятиях. Липецкая область по вовлеченности населения в малый бизнес занимает 33 место по стране. Сотрудники малых и микропредприятий — это 14,7% рабочей силы региона. Причем, их доля снизилась за последний год на 4,2%. Судя по росту оборота малого бизнеса, снижение числа работников пошло ему только на пользу. В 2018 году оборот таких компаний в пересчете на каждого сотрудника вырос на 5,5% до 3,3 млн рублей.
Все знают силу трех рукопожатий, а в Липецке сработала сила социальных сетей. Вчера в Липецке пропала пенсионерка. Утром по городу и в Сети распространили ориентировку на пропавшую. Через пару часов на Октябрьском мосту заметили растерянную женщину. Автомобилист снял на телефон видео и выложил его в соцсети. Странным пешеходом оказалась пропавшая женщина. С ней все в порядке.
Все ли в порядке с благоустройством зоны отдыха у Комсомольского пруда? Вроде, да: вот качалка, вот песочек. А вот и песочница. Правда, она закрыта ставнями, замкнутыми на замок. Зачем от детей спрятали развлечение? Ответ нашли корреспонденты GOROD48.
Не менее активно в городе обсуждают положение малого бизнеса. Эксперты пришли к выводу, что липчан перестала интересовать работа на микропредприятиях. Липецкая область по вовлеченности населения в малый бизнес занимает 33 место по стране. Сотрудники малых и микропредприятий — это 14,7% рабочей силы региона. Причем, их доля снизилась за последний год на 4,2%. Судя по росту оборота малого бизнеса, снижение числа работников пошло ему только на пользу. В 2018 году оборот таких компаний в пересчете на каждого сотрудника вырос на 5,5% до 3,3 млн рублей.
Все знают силу трех рукопожатий, а в Липецке сработала сила социальных сетей. Вчера в Липецке пропала пенсионерка. Утром по городу и в Сети распространили ориентировку на пропавшую. Через пару часов на Октябрьском мосту заметили растерянную женщину. Автомобилист снял на телефон видео и выложил его в соцсети. Странным пешеходом оказалась пропавшая женщина. С ней все в порядке.
Все ли в порядке с благоустройством зоны отдыха у Комсомольского пруда? Вроде, да: вот качалка, вот песочек. А вот и песочница. Правда, она закрыта ставнями, замкнутыми на замок. Зачем от детей спрятали развлечение? Ответ нашли корреспонденты GOROD48.