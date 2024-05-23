Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Президент Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Артамонова на второй срок
Политика
На Соколе полыхают два дома
Происшествия
Директору дорожной фирмы грозит шесть лет колонии и оплата исков за пять ДТП
Происшествия
Заведующую детским садом обвиняют во взятке, ее подчиненных — в поборах с коллектива
Происшествия
Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
Происшествия
«Зачислена в литературный кружок, кровать заправляет по установленному образцу, считает себя верующей»
Общество
В Липецкой области могут открыть филиал одного из московских медицинских вузов
Общество
Столб на «Ладу» экскаватор уронил при перекладке трамвайной ветки
Происшествия
Туалет есть, но не про вашу честь!
Общество
Липчанин поджег одеяло на подоконнике квартиры и выбросил из окна мебель и двери
Происшествия
Читать все
Новое перекрытие улиц: 25 мая в Липецке пройдет велопарад
Общество
Заведующую детским садом обвиняют во взятке, ее подчиненных — в поборах с коллектива
Происшествия
В Липецке с 25 мая по 6 июня приостанавливается работа трамвайных маршрутов
Общество
«Школа до и после ремонта — две разные школы»
Общество
Липчанка Елизавета Петлякова только что выиграла первенство мира по борьбе
Культура
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На проспекте Победы горела квартира
Происшествия
Большой джазовый фоторепортаж
Культура
Липецкая вечЁрка: второй срок Артамонова, пожар в центре города, столб на автомобиле
Общество
Кровля дома на улице Скороходова горит на 250 квадратных метрах
Происшествия
Читать все
Общество
421
сегодня, 20:26
2

«Школа до и после ремонта — две разные школы»

В ближайшие три года 48 школ Липецкой области ждёт капитальный ремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» — Министерство просвещения России уже одобрило соответствующую заявку. Но масштабное преображение школ началось ещё раньше: по региональному проекту «Модернизация школьных систем образования» капитально отремонтированы четыре школы: лицей №5 Ельца, школа села Становое и липецкие школы №54 и №63. 

В открытой 40 лет назад школе №63 на Сиреневом проезде, 9, в которой учатся 823 ребёнка, ремонт завершился в ноябре прошлого года. На работы ушло около полугода. Но временные неудобства дети и родители почти не заметили: ремонт начался на летних каникулах, а с сентября по ноябрь ребят распределили по трём соседним школам. 

WhatsApp Image 2024-05-23 at 12.32.16.jpeg

— Школа до и после ремонта — это две разные школы, — говорит выпускница школы №63, а сегодня мать первоклассника Светлана Кудаева. — Я сама здесь училась, а теперь уже сын Дима закончил первый класс. Всё красиво! Детям очень комфортно! Появились интерактивные доски, уютные рекреации. Мне кажется, при капитальном ремонте были учтены практически все пожелания родителей и детей. Недавно родившуюся дочку тоже приведу в эту школу!

— Моё самое любимое место в школе — столовая,  — вступает в разговор первоклассник Дима Кудаев. — Ещё в коридоре люблю в конструктор поиграть и на специальных матрасах побаловаться! 

WhatsApp Image 2024-05-23 at 13.14.31.jpeg

Действительно, сложно поверить, что школу отремонтировали, а не построили заново. Как рассказал директор школы Сергей Керекелица, до ремонта здание выглядело достаточно мрачно и неуютно, были проблемы с кровлей и проводкой. Реновация коснулась всего — от фундамента до кровли. Остались только несущие стены. Всё остальное: водопровод, отопление и другие коммуникации менялись. Оборудование и мебель — тоже новые благодаря региональной финансовой поддержке, сумма которой составила около 20 миллионов рублей. Теперь в каждом кабинете есть интерактивное оборудование и прочная качественная мебель. 

WhatsApp Image 2024-05-23 at 12.44.19.jpeg

Прежде чем строители вошли в здание, у учеников поинтересовались, чтобы им хотелось изменить. И кто-то честно написал: «Уберите решётки: ведь школа — это не тюрьма». Так и родилась основная концепция реконструкции. Теперь в школе много света, цвета, тепла и воздуха. Здесь как дома и поэтому хочется остаться даже после уроков. К тому же за год до здания был отремонтирован школьный стадион, и теперь родители даже звонят в школу: а где дети? А они на спортплощадке! 

В школе теперь множество мест для гордости — и столовая, и актовый зал, и много разных других интересных локаций. Например, появился Центр детских инициатив — место для сбора ученического актива. Как раз сейчас там вносят последние доработки к сценарию праздника последнего звонка. 
За каждой рекреацией закреплена своя функция: есть и тихие места для чтения и отдыха, и зоны активности для малышей. 

WhatsApp Image 2024-05-23 at 12.34.41.jpeg

Десятиклассник Александр Овсянкин говорит, что после капремонта даже желание в школу ходить появилось! Поболтать с друзьями в рекреации первого этажа — самое любимое занятие. 

— В актовом зале появился большой экран — раньше был только проектор. А ещё там теперь хорошее звуковое оборудование и комфортные места — как в кинотеатре. В столовой стали вкуснее кормить, да и вообще это уже не столовая — а настоящее кафе!  — Рассказал Александр.

WhatsApp Image 2024-05-23 at 13.12.43.jpeg

По секрету — даже модная барная стойка есть. За ней любят посидеть ребята, которые захватывают в школу перекус из дома. 

WhatsApp Image 2024-05-23 at 13.14.03.jpeg

Пятиклассница Екатерина Пристовакина отмечает, что в обновлённой школе появилось много цветов и зелени. А в классах теперь по четыре обычных доски и одна электронная! Это позволяет одновременно вызывать к доске сразу нескольких учеников. Но есть и минусы: с четырьмя досками приходится всегда выполнять домашнее задание: вероятность, что спросят, заметно выросла. 

WhatsApp Image 2024-05-23 at 12.36.10.jpeg

— А вы видели ярко-оранжевые и жёлтые стулья в столовой? А пуфики повсюду? Ведь приходишь в новую школу — и сразу настроение поднимается! — Вступает в разговор ещё одна школьница.

Ещё появилась меловая стена, которую используют для того, чтобы задавать тон школьной жизни на какой-то период: на неделю, на месяц. Дети сами придумывают оформление. Сейчас рисунок посвящён 70-летию Липецкой области, которое отмечается в этом году. 

WhatsApp Image 2024-05-23 at 12.37.56.jpeg

После капремонта в школе открылся медиацентр, в котором растят будущих звёзд журналистики, снимают и монтируют контент для школьной группы в соцсетях. Там всё по-взрослому: есть даже хромакей — профессиональный зеленый фон для фото и видео. 

WhatsApp Image 2024-05-23 at 13.13.40.jpeg

В школе №46 на улице Титова, 8 капитальный ремонт в самом разгаре. В марте 650 учеников перевели в школы №40 и №47. 

WhatsApp Image 2024-05-23 at 13.22.56.jpeg

Как рассказал директор школы Пётр Сай, при ремонте используются архитектурные решения, предложенные выпускниками школы — учащимися липецких колледжей и участниками проекта «Школа мечты». 

Школа будет современной с самого порога. Во входной группе появится большой экран, на котором будут транслировать последние события из жизни школы. Увеличат количество посадочных мест — детям станет удобно переобуваться в сменную обувь.  

WhatsApp Image 2024-05-23 at 13.28.51.jpeg

До капитального ремонта в построенной в 1968 году школе №46 были 96 деревянных окон, поэтому при сильных морозах в классах не всегда было тепло. Да и крыша протекала. 

Ремонт школы выполнен почти наполовину. Уже практически смонтирована новая система отопления. Прямо сейчас делают пожарную сигнализацию и стяжку пола. На втором и третьем этажах уже даже приступили к чистовой отделке. В завершающей стадии работы по системам отопления и электроснабжения. 

WhatsApp Image 2024-05-23 at 13.25.51.jpeg

WhatsApp Image 2024-05-23 at 13.28.37.jpeg

WhatsApp Image 2024-05-23 at 13.25.01.jpeg

WhatsApp Image 2024-05-23 at 13.30.40.jpeg

WhatsApp Image 2024-05-23 at 13.28.11.jpeg

Школу мечтают открыть в сентябре, хотя сам контракт — до декабря. К новоселью как раз появится актовый зал, которого раньше не было. 

По словам председателя департамента образования Липецка Светланы Бедровой, заявки на участие в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» подавали те школы, которым больше 25 лет. Но школа №46 — гораздо старше. Поэтому в модернизации нуждались не только стены, но и оборудование.

WhatsApp Image 2024-05-23 at 13.29.08.jpeg

— После капитального ремонта мы получим новое образовательное пространство, новую образовательную среду. Обновим оборудование и учебники. Мы очень надеемся, что ребятам и педагогам будет очень комфортно учиться и работать в новых условиях. В программе «Модернизация школьных систем образования» участвуют три бюджета: федеральный, региональный и муниципальный. И мы, безусловно, очень благодарны губернатору Игорю Артамонову и региону за поддержку. Федеральные деньги были ограничены, смета у нас оказалась на гораздо большую сумму, и недостающие деньги добавили из регионального бюджета. Без этой поддержки ремонт бы не был таким глобальным и масштабным!

В Липецке сейчас капитально ремонтируют три школы: №46, №33 и гимназию №1. В следующем году по планам ремонт в школах №6, №70, №51 и №5. 

И это далеко не начало! За последние годы в Липецкой области построено и введено в эксплуатацию семь новых школ на 4364 места, прошла реконструкция двух школ на 207 мест  в сёлах Подгорное и Лавы, ведены в строй новые пристройки к 6 школам на 1125 мест. Позитивные перемены и в сфере дошкольного образования: построено 9 корпусов яслей на 1140 мест, возведены 10 детских садов на 2543 места.

Сейчас в Липецкой области строят стразу три огромные новые школы более чем на тысячу мест каждая: две в Липецке и одну в Лебедяни. 

С 2021 года за счет средств областного бюджета отремонтировано 111 школ. 

В 2024 году в Липецкой области в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» планируется капитальный ремонт 6 общеобразовательных организаций: это «Центр образования реабилитации и оздоровления», гимназия №1 Задонска, школа №8 Ельца, липецкие школы № 46, №33 и гимназия №1.

образование
школы
0
0
0
2
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Родитель
11 минут назад
10 школа 1938 года постройки, ремонта нет досих пор!
Ответить
Мама
59 минут назад
Когда будут ремонтировать 77 школу? В школе просто разруха, директор ничем вообще не занимается! Окна пластиковые только в тех кабинетах, где родители вставили за свой счёт, дети зимой около окна стоят в куртках! Позорище, самая большая школа по количеству учеников, а с потолка в коридоре осенью дождь идёт!
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru