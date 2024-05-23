«Школа до и после ремонта — две разные школы»

В ближайшие три года 48 школ Липецкой области ждёт капитальный ремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» — Министерство просвещения России уже одобрило соответствующую заявку. Но масштабное преображение школ началось ещё раньше: по региональному проекту «Модернизация школьных систем образования» капитально отремонтированы четыре школы: лицей №5 Ельца, школа села Становое и липецкие школы №54 и №63.В открытой 40 лет назад школе №63 на Сиреневом проезде, 9, в которой учатся 823 ребёнка, ремонт завершился в ноябре прошлого года. На работы ушло около полугода. Но временные неудобства дети и родители почти не заметили: ремонт начался на летних каникулах, а с сентября по ноябрь ребят распределили по трём соседним школам.— Школа до и после ремонта — это две разные школы, — говорит выпускница школы №63, а сегодня мать первоклассника Светлана Кудаева. — Я сама здесь училась, а теперь уже сын Дима закончил первый класс. Всё красиво! Детям очень комфортно! Появились интерактивные доски, уютные рекреации. Мне кажется, при капитальном ремонте были учтены практически все пожелания родителей и детей. Недавно родившуюся дочку тоже приведу в эту школу!— Моё самое любимое место в школе — столовая, — вступает в разговор первоклассник Дима Кудаев. — Ещё в коридоре люблю в конструктор поиграть и на специальных матрасах побаловаться!Действительно, сложно поверить, что школу отремонтировали, а не построили заново. Как рассказал директор школы Сергей Керекелица, до ремонта здание выглядело достаточно мрачно и неуютно, были проблемы с кровлей и проводкой. Реновация коснулась всего — от фундамента до кровли. Остались только несущие стены. Всё остальное: водопровод, отопление и другие коммуникации менялись. Оборудование и мебель — тоже новые благодаря региональной финансовой поддержке, сумма которой составила около 20 миллионов рублей. Теперь в каждом кабинете есть интерактивное оборудование и прочная качественная мебель.Прежде чем строители вошли в здание, у учеников поинтересовались, чтобы им хотелось изменить. И кто-то честно написал: «Уберите решётки: ведь школа — это не тюрьма». Так и родилась основная концепция реконструкции. Теперь в школе много света, цвета, тепла и воздуха. Здесь как дома и поэтому хочется остаться даже после уроков. К тому же за год до здания был отремонтирован школьный стадион, и теперь родители даже звонят в школу: а где дети? А они на спортплощадке!В школе теперь множество мест для гордости — и столовая, и актовый зал, и много разных других интересных локаций. Например, появился Центр детских инициатив — место для сбора ученического актива. Как раз сейчас там вносят последние доработки к сценарию праздника последнего звонка.За каждой рекреацией закреплена своя функция: есть и тихие места для чтения и отдыха, и зоны активности для малышей.Десятиклассник Александр Овсянкин говорит, что после капремонта даже желание в школу ходить появилось! Поболтать с друзьями в рекреации первого этажа — самое любимое занятие.— В актовом зале появился большой экран — раньше был только проектор. А ещё там теперь хорошее звуковое оборудование и комфортные места — как в кинотеатре. В столовой стали вкуснее кормить, да и вообще это уже не столовая — а настоящее кафе! — Рассказал Александр.По секрету — даже модная барная стойка есть. За ней любят посидеть ребята, которые захватывают в школу перекус из дома.Пятиклассница Екатерина Пристовакина отмечает, что в обновлённой школе появилось много цветов и зелени. А в классах теперь по четыре обычных доски и одна электронная! Это позволяет одновременно вызывать к доске сразу нескольких учеников. Но есть и минусы: с четырьмя досками приходится всегда выполнять домашнее задание: вероятность, что спросят, заметно выросла.— А вы видели ярко-оранжевые и жёлтые стулья в столовой? А пуфики повсюду? Ведь приходишь в новую школу — и сразу настроение поднимается! — Вступает в разговор ещё одна школьница.Ещё появилась меловая стена, которую используют для того, чтобы задавать тон школьной жизни на какой-то период: на неделю, на месяц. Дети сами придумывают оформление. Сейчас рисунок посвящён 70-летию Липецкой области, которое отмечается в этом году.После капремонта в школе открылся медиацентр, в котором растят будущих звёзд журналистики, снимают и монтируют контент для школьной группы в соцсетях. Там всё по-взрослому: есть даже хромакей — профессиональный зеленый фон для фото и видео.В школе №46 на улице Титова, 8 капитальный ремонт в самом разгаре. В марте 650 учеников перевели в школы №40 и №47.Как рассказал директор школы Пётр Сай, при ремонте используются архитектурные решения, предложенные выпускниками школы — учащимися липецких колледжей и участниками проекта «Школа мечты».Школа будет современной с самого порога. Во входной группе появится большой экран, на котором будут транслировать последние события из жизни школы. Увеличат количество посадочных мест — детям станет удобно переобуваться в сменную обувь.До капитального ремонта в построенной в 1968 году школе №46 были 96 деревянных окон, поэтому при сильных морозах в классах не всегда было тепло. Да и крыша протекала.Ремонт школы выполнен почти наполовину. Уже практически смонтирована новая система отопления. Прямо сейчас делают пожарную сигнализацию и стяжку пола. На втором и третьем этажах уже даже приступили к чистовой отделке. В завершающей стадии работы по системам отопления и электроснабжения.Школу мечтают открыть в сентябре, хотя сам контракт — до декабря. К новоселью как раз появится актовый зал, которого раньше не было.По словам председателя департамента образования Липецка Светланы Бедровой, заявки на участие в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» подавали те школы, которым больше 25 лет. Но школа №46 — гораздо старше. Поэтому в модернизации нуждались не только стены, но и оборудование.— После капитального ремонта мы получим новое образовательное пространство, новую образовательную среду. Обновим оборудование и учебники. Мы очень надеемся, что ребятам и педагогам будет очень комфортно учиться и работать в новых условиях. В программе «Модернизация школьных систем образования» участвуют три бюджета: федеральный, региональный и муниципальный. И мы, безусловно, очень благодарны губернатору Игорю Артамонову и региону за поддержку. Федеральные деньги были ограничены, смета у нас оказалась на гораздо большую сумму, и недостающие деньги добавили из регионального бюджета. Без этой поддержки ремонт бы не был таким глобальным и масштабным!В Липецке сейчас капитально ремонтируют три школы: №46, №33 и гимназию №1. В следующем году по планам ремонт в школах №6, №70, №51 и №5.И это далеко не начало! За последние годы в Липецкой области построено и введено в эксплуатацию семь новых школ на 4364 места, прошла реконструкция двух школ на 207 мест в сёлах Подгорное и Лавы, ведены в строй новые пристройки к 6 школам на 1125 мест. Позитивные перемены и в сфере дошкольного образования: построено 9 корпусов яслей на 1140 мест, возведены 10 детских садов на 2543 места.Сейчас в Липецкой области строят стразу три огромные новые школы более чем на тысячу мест каждая: две в Липецке и одну в Лебедяни.С 2021 года за счет средств областного бюджета отремонтировано 111 школ.В 2024 году в Липецкой области в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» планируется капитальный ремонт 6 общеобразовательных организаций: это «Центр образования реабилитации и оздоровления», гимназия №1 Задонска, школа №8 Ельца, липецкие школы № 46, №33 и гимназия №1.