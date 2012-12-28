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сегодня, 17:12
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Заведующую детским садом обвиняют во взятке, ее подчиненных — в поборах с коллектива

Как считает следствие, заведующая взяла у предпринимателя деньги за заключение договора на поставку продуктов, и, с помощью подчиненных, обложила коллектив поборами.

Следком передал в суд дело о коррупционных преступлениях в детском саду №50 «Мир детства». Заведующая детсадом, её заместитель и старший воспитатель обвиняются в зависимости от роли каждой в получении взяток (ч. 2 ст. 290 УК РФ), превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и пособничестве в должностном преступлении (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, заведующая детским садом получила в 2022 – 2023 годах от предпринимателя 380 тысяч рублей за заключение договоров на поставку продуктов питания. Деньги предприниматель передавал заведующей при встречах в её служебном кабинете.

Следователем регионального СК России также доказаны факты превышения полномочий заведующей и её заместителем, а также пособничество старшего воспитателя в должностном преступлении. 

«Обвиняемые, действуя группой лиц, с декабря 2020 по июль 2022 года систематически собирали с коллектива якобы на нужды детского сада начисленные работникам в качестве излишних премиальных выплат деньги в общей сумме более 700 тысяч рублей.

Преступление выявлено во взаимодействии с прокуратурой области и сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку В ходе расследования уголовного дела проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, полученные предположительно преступным путем, а также бухгалтерская и иная документация, подтверждающая незаконные переводы денежных средств на счета обвиняемых», — сообщает областное управление Следственного комитета.

взятка
превышение служебных полномочий
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Лип
1 минуту назад
Так заведующих не напасешься, если так проверять. Начните с главного корпуса.
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Смех да и только
3 минуты назад
В любом гос учреждении,будь то мед учреждение или образование,везде приписки на работников и сборы на так называемые нужды учреждения,а расходует руководители и их пособники,экономисты,давно надо прикрыть такую лавочку,да никому дела нет
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нянечка
3 минуты назад
У заведующих зарплата больше 100 тысяч,а ещё и поборами занималась.
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МЕНДЕЛЬ ДАВИД
21 минуту назад
так практически это во всех садах такая ситуация
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Удивили
27 минут назад
91 детский садик. было тоже самое. Давали премию и часть собирали назад. Вроде как выписали больше чем надо часть вернуть руководству.
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Гость
41 минуту назад
Прошерстить не мешало бы и 20 садик, что на 28 районе.
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Родители
сегодня, 17:26
Это вы ещё в 122ом и 68ом не были.)
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