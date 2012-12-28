«Зачислена в литературный кружок, кровать заправляет по установленному образцу, считает себя верующей»
Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
Происшествия
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сегодня, 17:12
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Заведующую детским садом обвиняют во взятке, ее подчиненных — в поборах с коллектива
Как считает следствие, заведующая взяла у предпринимателя деньги за заключение договора на поставку продуктов, и, с помощью подчиненных, обложила коллектив поборами.
По данным следствия, заведующая детским садом получила в 2022 – 2023 годах от предпринимателя 380 тысяч рублей за заключение договоров на поставку продуктов питания. Деньги предприниматель передавал заведующей при встречах в её служебном кабинете.
Следователем регионального СК России также доказаны факты превышения полномочий заведующей и её заместителем, а также пособничество старшего воспитателя в должностном преступлении.
«Обвиняемые, действуя группой лиц, с декабря 2020 по июль 2022 года систематически собирали с коллектива якобы на нужды детского сада начисленные работникам в качестве излишних премиальных выплат деньги в общей сумме более 700 тысяч рублей.
Преступление выявлено во взаимодействии с прокуратурой области и сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Липецку В ходе расследования уголовного дела проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, полученные предположительно преступным путем, а также бухгалтерская и иная документация, подтверждающая незаконные переводы денежных средств на счета обвиняемых», — сообщает областное управление Следственного комитета.
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