Происшествия

42 минуты назад

По проезжей части Октябрьского моста гуляла пропавшая женщина

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#пропавшие без вести
По проезжей части Октябрьского моста гуляла пропавшая женщина

Попавшая на видеозапись женщина с Октябрьского моста – Валентина Сорока. 

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина, которую сегодня заметили в Липецке идущей по проезжей части Октябрьского моста полностью подходит под описание пропавшей накануне 71-летней Валентины Сорока.

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Женщина уже госпитализирована в больницу "Липецк-Мед". В больнице ее личность подтвердили.
6 1541
#пропавшие без вести

Комментарии (6)

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Максим

47 секунд назад
Водитель дятел, как впринципе и все остальные кто мимо проезжал.
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!!!

10 минут назад
Это не она дура, а ты дурак, что проехал и даже не поинтересовался, что произошло. Вот так и пропадают люди, когда вокруг всем наплевать.
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Продавец

10 минут назад
Липецк, что ужасного?жива и слава богу!
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.

16 минут назад
почему гуляла,что все пипец?
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Уваркина

19 минут назад
Что ли гуляет.
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Липецк

26 минут назад
Какой ужас
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