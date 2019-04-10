Происшествия
42 минуты назад
По проезжей части Октябрьского моста гуляла пропавшая женщина
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Попавшая на видеозапись женщина с Октябрьского моста – Валентина Сорока.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина, которую сегодня заметили в Липецке идущей по проезжей части Октябрьского моста полностью подходит под описание пропавшей накануне 71-летней Валентины Сорока.
Женщина уже госпитализирована в больницу "Липецк-Мед". В больнице ее личность подтвердили.
Женщина уже госпитализирована в больницу "Липецк-Мед". В больнице ее личность подтвердили.
6 1541
Максим
!!!
Продавец
.
Уваркина
Липецк