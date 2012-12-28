«Фасад демонтирован, подрядчик завозит материалы для нового»: губернатор рассказал о ходе ремонта здания аэропорта
Происшествия
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45 минут назад
Директору дорожной фирмы грозит шесть лет колонии и оплата исков за пять ДТП
В результате отсутствия на дороге знаков четыре человека получили тяжкие телесные повреждения.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, 28-летний директор подрядной организации обвиняется в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
«По данным следствия, директор фирмы, будучи ответственным за соблюдение правил техники безопасности при выполнении дорожных работ, не обеспечил размещение необходимых дорожных знаков, предупреждающих о ремонте федерального участка автодороги А-133 от трассы М-4 «Дон» к Липецку. В результате на дорожном участке произошел ряд ДТП, в которых пострадали водители и пассажиры, получившие тяжкий вред здоровью», — сказано в сообщении СУ СК.
По данным GOROD48, речь идет о пяти ДТП. Одно из них произошло 2 января 2021 года, в кювет вылетела сначала «Лада Гранта», а затем «Лада Ларгус. На следующий день произошло жесткое столкновение «Киа Рио» и «Митсубиси». В этой аварии пострадали пять человек, в том числе пятимесячный младенец.
Еще два ДТП на этом участке произошли в декабре 2022 года. Самым серьезным из них стало столкновение автомобилей «Субару Форестер» и «Шкода Рапид», которое привело к госпитализацией водителей
Причиной всех ДТП было признано отсутствие дорожных знаков, обозначающих ремонт на участке трассы и сфрезированный асфальт со стороны обочины — водители наезжали на срез, который зачастую был занесен снегом, теряли управление, и машины выносило в сторону встречного движения.
Директор фирмы, в отношении которого возбуждено уголовное дело, вину свою признал частично, но пенял на то, что асфальт был срезан за сплошной линией. Мол, водители сами виноваты. Но следователь этих доводы счел способом защиты, а собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направить в суд.
Санкция п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ предусматривает вплоть до шести лет лишения свободы. Также обвиняемому грозят гражданские иски со стороны потерпевших.
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