Липчане уходят из малого бизнеса

Доля занятых в нем людей снижается.

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование динамики вовлеченности жителей субъектов России в малый бизнес. Аналитики отмечают, что в целом по стране на долю работников малых и микропредприятий по итогам 2018 года приходится 15,5% от общей численности рабочей силы. При этом данный показатель существенно отличается от региона к региону – его значение изменяется от 24,9% до 1,6%.



Липецкая область по вовлеченности населения в малый бизнес занимает 33 место по стране. Сотрудники малых и микропредприятий — это 14,7% рабочей силы региона. Причем, их доля снизилась за последний на 4,2%. Судя по росту оборота малого бизнеса, снижения числа работников пошло только на пользу. В 2018 году оборот таких компаний в пересчете на каждого сотрудника вырос на 5,5% до 3,3 млн рублей.



Среди регионов Центрального Черноземья самую высокую строчку (7 место) в рейтинге занимает Воронежская область, там в малом бизнесе занято 19,1% рабочей силы. Липецкая область со своей 33-й позицией — вторая среди соседей.



Лидером рейтинга является Калининградская область, где на долю работников малых и микропредприятий приходится 24.9% рабочей силы региона. За ней следуют Новосибирская область, Санкт-Петербург, Москва, Хабаровский край и Нижегородская область, где значение показателя превышает 20%. Самый низкий оборот малых и микропредприятий на одного занятого в 2018 году (менее 2 млн рублей на человека) в Ненецком автономном округе и Республике Калмыкия.