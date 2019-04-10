Общество

сегодня, 08:57

Липчане уходят из малого бизнеса

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#малый бизнес #рейтинг
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Липчане уходят из малого бизнеса

Доля занятых в нем людей снижается.

Эксперты РИА Рейтинг провели исследование динамики вовлеченности жителей субъектов России в малый бизнес. Аналитики отмечают, что в целом по стране на долю работников малых и микропредприятий по итогам 2018 года приходится 15,5% от общей численности рабочей силы. При этом данный показатель существенно отличается от региона к региону – его значение изменяется от 24,9% до 1,6%.

Липецкая область по вовлеченности населения в малый бизнес занимает 33 место по стране. Сотрудники малых и микропредприятий — это 14,7% рабочей силы региона. Причем, их доля снизилась за последний на 4,2%. Судя по росту оборота малого бизнеса, снижения числа работников пошло только на пользу. В 2018 году оборот таких компаний в пересчете на каждого сотрудника вырос на 5,5% до 3,3 млн рублей.

Среди регионов Центрального Черноземья самую высокую строчку (7 место) в рейтинге занимает Воронежская область, там в малом бизнесе занято 19,1% рабочей силы. Липецкая область со своей 33-й позицией — вторая среди соседей.

Лидером рейтинга является Калининградская область, где на долю работников малых и микропредприятий приходится 24.9% рабочей силы региона. За ней следуют Новосибирская область, Санкт-Петербург, Москва, Хабаровский край и Нижегородская область, где значение показателя превышает 20%. Самый низкий оборот малых и микропредприятий на одного занятого в 2018 году (менее 2 млн рублей на человека) в Ненецком автономном округе и Республике Калмыкия.
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#малый бизнес #рейтинг
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Комментарии (20)

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ужас

20 минут назад
Да потому что их низкосортный товар за бешенные деньги ни кто не берет!
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Pnh

22 минуты назад
Sasha Gray, вот сети то магниты да марийки ,имеют всю Россию как хотят.деньги из нищих регионов уплывают в одни руки на иностранные счёта.не понимаешь ничего,так не оставляй своё глупое мнение
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светка-огонек

26 минут назад
С 1 ИЮЛЯ 2019 ПОКУПАЙТЕ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ ЛЕГАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ!!!
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НЕ ПАТРИОТ

27 минут назад
гостья, для интереса погуглите, по какой отпускной цене выходит автомобиль с завода, и сколько за этот автомобиль стоит в салоне... Теперь скажите, автосалон занимается спекуляцией?
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Заваркина

31 минуту назад
Главное чтобы не загубили сбербанк. А то кадры, прошедшие коучи и тренинги подбирать на работу в администрацию негде будет.
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Справедливый

39 минут назад
Для того чтобы иметь возможность полноценно помогать своим гражданам, общество не должно быть угнетено проблемами базового выживания – голодом, дефицитом жилищ, неудовлетворительным социальным обеспечением и т.
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777

47 минут назад
ГОС ЗАКАЗЫ МАЛОМУ БИЗНЕСУ НЕ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ ГОС ЗАКАЗЫ У МИЛЛИАРДЕРОВ ПРИБЛИЖЕННЫХ К ПУТИНУ ПОЧЕМУ НЕ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ В ГОС ЗАКУПКИ МАЛЫЙ БИЗНЕС ?!!!!!!
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гостья

47 минут назад
Малый бизнес , в основном чистая спекуляция. Раньше за неё судили и давали приличные сроки.
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НЕ ПАТРИОТ

48 минут назад
Sasha Gray, "...сети скоро вообще похоронят этих палаточников. Торговля такого рода это хрень, купил на базе, перепродал на районе." - ну, а в сетях разве не так? - Тоже привезли с базы и торгуют в сети... Да, есть чеки, есть сертификаты, есть и просрочка))) И насколько будет удобно за двумя яблоками, двумя апельсинами идти в сетевой магазин? "...я уж забыл когда был на петровском рынке, дальше будет только хуже..." хуже для Вас или для рынка? На рынке хоть что-то можно подешевле взять. Благосостояние по факту совсем не то, что нам рисуют по ТВ.
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Нео

сегодня, 09:28
У нас куда не посмотри кругом одни "бизнесмены" которые порой не знают где налоговая, привыкли заниматся спекуляцией, сейчас время интернет магазинов и крупных сетей, и лично меня все устраивает, я уж забыл когда был на петровском рынке, дальше будет только хуже...
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