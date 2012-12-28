«Зачислена в литературный кружок, кровать заправляет по установленному образцу, считает себя верующей»
Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
Липчанка перевела мошенникам 28 миллионов рублей: сбережения, средства за квартиру, машину и взятые в кредит деньги
Общество
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58 минут назад
В Липецке с 25 мая по 6 июня приостанавливается работа трамвайных маршрутов
Пассажиров в эти дни будут перевозить автобусы. В направлении улицы Московской они поедут по маршруту «Центральный рынок – Кольцо 9 микрорайона» вдоль трамвайной линии.
В направлении улицы Циолковского автобусы они поедут остановки «Центральный рынок».
Автобусы будут оснащены специальными указателями.
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