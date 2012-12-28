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58 минут назад

В Липецке с 25 мая по 6 июня приостанавливается работа трамвайных маршрутов

Эта вынужденная мера связана со строительно-монтажными работами по обновлению стрелочных переводов при въезде и выезде на территорию депо «Липецкгорэлетротранспорта», говорят в администрации города.

Пассажиров в эти дни будут перевозить автобусы. В направлении улицы Московской они поедут по маршруту «Центральный рынок – Кольцо 9 микрорайона» вдоль трамвайной линии. 

В направлении улицы Циолковского автобусы они поедут остановки «Центральный рынок». 

Автобусы будут оснащены специальными указателями.

трамвайное движение
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