В Липецке с 25 мая по 6 июня приостанавливается работа трамвайных маршрутов

Эта вынужденная мера связана со строительно-монтажными работами по обновлению стрелочных переводов при въезде и выезде на территорию депо «Липецкгорэлетротранспорта», говорят в администрации города.Пассажиров в эти дни будут перевозить автобусы. В направлении улицы Московской они поедут по маршруту «Центральный рынок – Кольцо 9 микрорайона» вдоль трамвайной линии.В направлении улицы Циолковского автобусы они поедут остановки «Центральный рынок».Автобусы будут оснащены специальными указателями.