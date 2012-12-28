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сегодня, 17:19
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На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 24 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 6, 6 корп. 2, 6а, 6б, 6 корп. 3, 8 на площади Победы, №№ 17, 17/2, 36 по улице 8 Марта, №№ 4, 6, 7, 7а, 7б, 9, стр. 6 по улице Крайней, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 5, 7, 7/1, 9, 11а по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8 по улице Доватора, №№ 22, 22а по проспекту Победы, дома частного сектора в переулке Костенко. 

Машины с водой для питья будут находиться по адресам: площадь Победы, 8, улица Доватора, 8, воду также подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

24 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) будут у потребителей на улицах Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Артема, Ферросплавной, Игнатьева, Каменный лог, Пархоменко, Римского-Корсакова, Студеновской, Гайдара, Луначарского, Ботанической, Новотепличной, Пришвина, Московской, Космонавтов, Луговой, Черноземной, Вишневой, Грушевой, Восточной, Мичурина, Коллективной, Лесной, Логовой, Проселочной, Садовой, Цветочной, Центральной, по проспекту Мира, по проездам Осеннему, Боевому, Северному, Универсальному, в 9 микрорайоне, в переулке Ушакова, в садоводчествах «Тракторостроитель-1», «Кооператор». 

С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Стаханова, Катукова, Грушевую, Ивовую, Ореховую, 6-й Гвардейской Дивизии, Бачурина, Клавдии Шаталовой, Краснознаменную, Молодежную, Кондарева, 8 Марта, Ворошилова, Толстого, бульвар Есенина, садоводчество «Монтажник». 

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Комментарии (1)

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Крылов
42 минуты назад
Всё традиционно. День в Липецке без отключения воды и света - уже не день. Так, фантастика...
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