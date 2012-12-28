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Общество
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сегодня, 17:19
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На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 24 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Машины с водой для питья будут находиться по адресам: площадь Победы, 8, улица Доватора, 8, воду также подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
24 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета перебои с электричеством (не более трех часов для отдельного домовладения) будут у потребителей на улицах Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, Артема, Ферросплавной, Игнатьева, Каменный лог, Пархоменко, Римского-Корсакова, Студеновской, Гайдара, Луначарского, Ботанической, Новотепличной, Пришвина, Московской, Космонавтов, Луговой, Черноземной, Вишневой, Грушевой, Восточной, Мичурина, Коллективной, Лесной, Логовой, Проселочной, Садовой, Цветочной, Центральной, по проспекту Мира, по проездам Осеннему, Боевому, Северному, Универсальному, в 9 микрорайоне, в переулке Ушакова, в садоводчествах «Тракторостроитель-1», «Кооператор».
С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицы Стаханова, Катукова, Грушевую, Ивовую, Ореховую, 6-й Гвардейской Дивизии, Бачурина, Клавдии Шаталовой, Краснознаменную, Молодежную, Кондарева, 8 Марта, Ворошилова, Толстого, бульвар Есенина, садоводчество «Монтажник».
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