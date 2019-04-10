Тепло в Липецке не отключат ни на этой, ни на следующей неделе

Отопительный сезон пока продолжен.

Когда в Липецке отключат в многоквартирных домах отопление, если днем атмосферный воздух уже прогревается до +18-19 градусов?



В департаменте ЖКХ мэрии GOROD48 сообщили, что ни на этой, ни на следующей неделе батареи в квартирах горожан не остынут.



- Для отключения подачи тепла необходимо, чтобы среднесуточная температура атмосферного воздуха пять суток подряд была не меньше 8 градусов выше нуля. Прогноз погоды говорит о том, что такие отметки следует ждать не ранее 20-х чисел апреля. Решение от отключении тепла будет принято после консультаций с ресурсоснабжающими организациями, - говорит главный консультант отдела эксплуатации коммунального хозяйства ведомства Алла Синицкая.