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Тепло в Липецке не отключат ни на этой, ни на следующей неделе

20 1932
#отопление
1
Тепло в Липецке не отключат ни на этой, ни на следующей неделе

Отопительный сезон пока продолжен.

Когда в Липецке отключат в многоквартирных домах отопление, если днем атмосферный воздух уже прогревается до +18-19 градусов?

В департаменте ЖКХ мэрии GOROD48 сообщили, что ни на этой, ни на следующей неделе батареи в квартирах горожан не остынут.

- Для отключения подачи тепла необходимо, чтобы среднесуточная температура атмосферного воздуха пять суток подряд была не меньше 8 градусов выше нуля. Прогноз погоды говорит о том, что такие отметки следует ждать не ранее 20-х чисел апреля. Решение от отключении тепла будет принято после консультаций с ресурсоснабжающими организациями, - говорит главный консультант отдела эксплуатации коммунального хозяйства ведомства Алла Синицкая.
20 1932
#отопление
1

Комментарии (20)

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а у нас в ЛГЭКе

3 минуты назад
ещё в марте отключили
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1

13 минут назад
зато на работе отключили еще на прошлой неделе, кому-то наверху жарко стало... а у нас в цоколе холодно... зато дома жара, отключить бы, а отключат нескоро
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Мычат вместе

15 минут назад
Мы здохнем от жары и ещё и заплатим за это
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Татьяна

18 минут назад
ВЫРУБАЙ ГРЕЛКУ!!!! ДЕТЯМ НЕЧЕМ НОЧЬЮ ДЫШАТЬ!!!! ВРИО И КВАДРА НЕ СЦЫТЕ, НАРОД НЕ ЗАМЕРЗНЕТ ВО СНЕ! А ЕСЛИ СЦЫТЕ ЧТО ВАМ ДЕНЕГ МАЛО ТАК ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ, ЗАРАБАТЫВАТЬ ЧЕСТНЫМ ПУТЕМ НЕ УМЕЕТЕ!
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Гость

18 минут назад
Пусть топят , оплата все равно за месяц с нашего дома берется
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Гостья

19 минут назад
Опять этот департамент ЖКХ. Нет порядка и при врио. Да видимо и не будет. ЖКХ наглеет с каждым днём. Сволочи
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Гостья

20 минут назад
Вообще охренели. Батареи перекрыты в квартире и форточки все открыты. Когда же эта квадра надеется то. Беспредел полнейший
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Юрок Алтушок.

24 минуты назад
Елена Батурина посмотрела бы на термомотр днем и ночью, да и посчитала бы среднесрочную температуру.
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Елена

25 минут назад
Совсем охренели?! Нужно прекращать .....
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МКД

28 минут назад
КВАДРУ НЕНАСЫТНУЮ КОРМИТЬ БУДЕМ КРУГЛОГОДИЧНО! УВАЖАЕМЫЙ Врио, прекратите пожалуйста этот БЕСПРЕДЕЛ! Улицу уж давно топим! По 5тыс в месяц за отопление двушки - это преступление!
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