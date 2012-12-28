Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»

Администрация некоторых детсадов намерена сделать это уже в ближайший понедельник.



«Дорогие родители с понедельника чат в ватсап перестает работать, переходим в чат на платформе сферум», — такое сообщение получили вчера родители от воспитателей одного из липецких детсадов.В департаменте образования администрации Липецка GOROD48 сообщили, что образовательные учреждения вправе выбирать платформы для общения с родителями. Но им всем рекомендовано перейти из WhatsApp (принадлежит Meta — компания признана экстремистской и запрещена в РФ) на отечественный «Сферум», работающий в «ВК». Эту цифровую платформу, созданную под эгидой Министерства просвещения РФ департамент образования считает наиболее защищенной от вмешательств извне.Напомним, что еще осенью прошлого года всем школам Липецка было рекомендовано перенести классные чаты из WhatsApp в «Сферум».Тверской районный суд Москвы поддержал иск Генпрокуратуры России, поддержанный Роскомнадзором и ФСБ, признал компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России еще в марте 2022 года. На заседании суда представитель прокуратуры заявил, что «деятельность Meta в России должна быть прекращена, поскольку под видом коммерческой деятельности компания распространяет призывы к насилию в отношении граждан, нарушает их права и несет угрозу конституционному строю». Он заявил, что Meta фактически легализовала язык ненависти на своей платформе, что позиция компании стоит выше закона и допустимых норм.