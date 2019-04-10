Липчане удивились замку на песочнице

Время для игр еще не наступило.

В редакцию GOROD48 обратились липчане. Горожане заметили, что благоустройство зоны отдыха у Комсомольского пруда уже выполнено, но пока недоступно. Липчане обратили внимание на песочницу, которая закрыта на ставни и замок. Как детям играть? Где искать ключи от замка?Искать ключи не нужно, сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка. Песочница закрыта на ставни до наступления уверенных положительных температур. Как только наступит настоящее тепло, песочницу откроют, и дети смогут поиграть. Пока прохладно, и у пруда гуляет не так много семей. Поэтому примерно до майских праздников (или наступления тепла) песочницы будут закрыты. Это мера принята для того, что никто, в том числе — животные, не испортили песок.Предполагается, что эту песочницу будут консервировать на зиму такими же ставнями с замком.