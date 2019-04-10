Общество

52 минуты назад

Липчане удивились замку на песочнице

14 910
#благоустройство #жалоба #Комсомольский пруд
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Липчане удивились замку на песочнице

Время для игр еще не наступило.

В редакцию GOROD48 обратились липчане. Горожане заметили, что благоустройство зоны отдыха у Комсомольского пруда уже выполнено, но пока недоступно. Липчане обратили внимание на песочницу, которая закрыта на ставни и замок. Как детям играть? Где искать ключи от замка?

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Искать ключи не нужно, сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка. Песочница закрыта на ставни до наступления уверенных положительных температур. Как только наступит настоящее тепло, песочницу откроют, и дети смогут поиграть. Пока прохладно, и у пруда гуляет не так много семей. Поэтому примерно до майских праздников (или наступления тепла) песочницы будут закрыты. Это мера принята для того, что никто, в том числе — животные, не испортили песок.

Предполагается, что эту песочницу будут консервировать на зиму такими же ставнями с замком.
14 910
#благоустройство #жалоба #Комсомольский пруд
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Комментарии (14)

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Оллля

2 минуты назад
С приветом к Уваркиной, такие умные все, а кто будет платить за бездомных, нормальный собачник не поведет свою собаку на детскую площадку, а вот бездомные огромные собаки в песочнице и лежат,сама сегодня видела, 4 псины огромных размеров валялись в песке на 20 районе, где потом дети играют, во всех дворах надо такие песочницы ставить.
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qwerty

4 минуты назад
А тот песок, который насыпан вокруг, пусть портят? ))) Логика железная ))) И кстати, вместо того, чтобы сыпать песок, лучше бы сделали покрытие из резиновой крошки. Хотя да, на это денег нет. Деньги у нас выделяют только на уничтожение деревьев и на ежегодное латание одних и тех же дыр в асфальте. Здесь, у пруда, деревья обязательно надо было пилить? Думаете, дети и родители спасибо скажут за отсутствие тени летом?
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ыыы

5 минут назад
Какая убогая детская площадка, как в глухом селе. Песочница и качельки. И это центр города...
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Animal planet

6 минут назад
Что за наглость! Куда мне выгуливать свою собаку?
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Елена

9 минут назад
Можно подумать летом животные гадить в песок не будут. Как так благоустройство завершено? Ни одной мусорки и ни одной лавочки!!! И одни качели для детей со всего города!!!!
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может вам еще

10 минут назад
и песка туда насыпать???!!! песочницу им открывай
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O

14 минут назад
Евгения Юрьевна респект.... так держать!!! Садики начинайте закрывать!
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Вася

26 минут назад
Уваркина закрыла:пока деньги не сдадите играть нельзя
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lugov

27 минут назад
Это мера принята для того, что никто, в том числе — животные, не испортили песок. ТО есть, по логике, туда могут гадить еще и чиновники и гости отеля "Меркюри"?
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Roker

31 минуту назад
Так возле песочницы полно песка,играй обыграйся
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