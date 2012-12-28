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50 минут назад
9

«Зачислена в литературный кружок, кровать заправляет по установленному образцу, считает себя верующей»

Юлия Брунцева, осужденная за пьяную аварию, в которой погиб выпускник школы, просит суд заменить часть срока в колонии на принудительные работы.

27 мая Усманский районный суд рассмотрит обращение отбывающей наказание в ИК-7 Юлии Брунцевой, в котором она просит заменить часть не отбытого ей срока на принудительные работы.

Эту жуткую историю хорошо знают читатели GOROD48. Вкратце она выглядит так. Вечером 9 августа 2020 года на улице Зеленой в поселке Тракторостроителей «Toyota RAV4» под управлением 38-летней Юлии Брунцевой выехала на полосу встречного движения и врезалась в «ВАЗ-2107» семьи Костиных. Врач Любовь Костина и ее муж везли 19-летнего сына Александра на вокзал в Грязи, откуда он, золотой медалист, должен был уехать на обучение в военно-медицинскую академию. Выпускник и его родители с тяжелейшими травмами попали в больницы. Александр не выжил.



Следствие установило, что Юлия Брунцева была пьяной. Техническая экспертиза подтвердила, что она, несмотря на дорожные знаки и разметку, пошла на рискованный обгон неспешно едущего грузовика.

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После смерти будущего студента Октябрьский районный суд Липецка отправил Юлию Брунцеву под домашний арест по обвинению по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). А в марте 2021 года тот же суд по той же статье назначил Брунцевой восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима и выплате 2,2 млн рублей компенсаций родным погибшего юноши. На условно-досрочное освобождение Брунцева могла рассчитывать уже в ноябре этого года. Однако формально она уже получила право на замену части не отбытого наказания на более мягкое — принудительные работы.

Категорически против этого выступает врач-кардиолог Любовь Костина.

— На суде она вела себя дерзко. Сказала, что перед нами не извинялась. После оглашения приговора Брунцева тут же его оспорила, попросила назначить ей максимально мягкое наказание с отбыванием в колонии-поселении. Она заявила, что признала вину в совершении преступления, принесла извинения, перечислила пять тысяч рублей нам с мужем. Мы же считаем приговор чрезмерно мягким. Суд не в полной мере учел обстоятельства преступления и личность виновной, влияние наказания на ее исправление. После ДТП Брунцева буквально ползала на четвереньках — она была в состоянии сильного опьянения. Алкогольная проба показала, что количество этилового спирта в выдыхаемом ею воздухе в 8,3 раза превышало пороговое значение. В анализах ее крови было 1.33 промилле. При ее небольшом весе — это полбутылки водки. За год, предшествующий аварии, ее девять раз привлекали к административной ответственности за превышение скоростного режима, один раз — за уклонение от административного наказания. У нее не было страховки на автомобиль. Это свидетельствует, что безразличие Брунцевой к последствиям своих поступков является нормой ее жизни, типичным поведением, — говорит Любовь Костина.

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В январе 2022 года Первый кассационный суд общей инстанции (Саратов) оставил в силе приговор Октябрьского районного суда Липецка, вынесенный Брунцевой. В кассационном суде не нашли оснований ни для смягчения, ни для ужесточения наказания. На них настаивали, соответственно, защитник осужденной и потерпевшие — родители погибшего в аварии липчанина.

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слова, которые скажет суду в следующий понедельник мама трагически погибшего юноши  

Говорят, время лечит. Но врач Любовь Костина считает иначе. Время в ее случае только бередит незаживающую душевную рану. «Я умерла вместе с ним». О погибшем сыне она может говорить долго: отличник, общественник, спортсмен, третий в липецком полумарафоне… Когда мама сразу же после аварии сообщила в военно-медицинскую академию о случившемся, ей ответили, что все равно его очень его ждут, настолько им понравился липецкий парнишка на приемных экзаменах.

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Любовь Костина не верит в какое-либо раскаяние убийцы сына. Она цитирует характеристику на осужденную Брунцеву, подготовленную администрацией ИК-7 для суда по ее обращению о смягчении наказания: работает швеей, кровать заправляет по установленному образцу, соблюдает правила личной гигиены, зачислена в художественную самодеятельность, в спортивный и литературный кружки, считает себя верующим человеком…

— С Брунцевой проведены три беседы воспитательного характера, ей объявлены два выговора, она побывала в карцере. Это говорит о многом. Она должна провести назначенное ей наказание в колонии стенах до конца отведенного срока, — считает мать погибшего парня.
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Липчанин
1 минуту назад
Я бы вообще запретил УДО. Пусть все сидят до конца срока.
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Я
5 минут назад
Совести совсем нет, хоть и верующая. Совершила, отвечай по закону. Родителям мальчика сил, здоровья, терпения.
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Жительница
5 минут назад
Помним, помним. Убила парня, сломала жизни его близким.
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Татьяна
7 минут назад
Пусть несет свой крест ответственности до конца! Что значит смягчить? Да мало даже дали ей. Выйдет и опять за старое понесется. Такие люди не исправляются. Поддерживаю Любовь Костину.
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Незванная
14 минут назад
Думаю, если бы наступило раскаяние за содеянное, девушка несла бы свой крест в данном вопросе до конца, а не искала пути смягчения наказания. Не верю, что раскаилась и не могу понять, как за такое преступление, можно вообще давать УДО
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Ну, Ну..
20 минут назад
Полностью поддерживаю Любовь Костину.
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zzloyzz
27 минут назад
Заменить часть наказания. Что за бред? Почему такой маленький срок?
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it_happens
30 минут назад
пусть сидит! Ее кейс - пример для всех, кто хочет "расслабиться" за рулем!
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Мать
34 минуты назад
Мама права.Я так же считаю.При чем здесь заправляет кровать или верующая. Это не повод для смягчения,пускай пьёт эту чашу до конца,наврядли она осознала глубину утраты для мамы парня.
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