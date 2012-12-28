«Зачислена в литературный кружок, кровать заправляет по установленному образцу, считает себя верующей»

Юлия Брунцева, осужденная за пьяную аварию, в которой погиб выпускник школы, просит суд заменить часть срока в колонии на принудительные работы.

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27 мая Усманский районный суд рассмотрит обращение отбывающей наказание в ИК-7 Юлии Брунцевой, в котором она просит заменить часть не отбытого ей срока на принудительные работы.Эту жуткую историю хорошо знают читатели GOROD48. Вкратце она выглядит так. Вечером 9 августа 2020 года на улице Зеленой в поселке Тракторостроителей «Toyota RAV4» под управлением 38-летней Юлии Брунцевой выехала на полосу встречного движения и врезалась в «ВАЗ-2107» семьи Костиных. Врач Любовь Костина и ее муж везли 19-летнего сына Александра на вокзал в Грязи, откуда он, золотой медалист, должен был уехать на обучение в военно-медицинскую академию. Выпускник и его родители с тяжелейшими травмами попали в больницы. Александр не выжил.Следствие установило, что Юлия Брунцева была пьяной. Техническая экспертиза подтвердила, что она, несмотря на дорожные знаки и разметку, пошла на рискованный обгон неспешно едущего грузовика.После смерти будущего студента Октябрьский районный суд Липецка отправил Юлию Брунцеву под домашний арест по обвинению по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). А в марте 2021 года тот же суд по той же статье назначил Брунцевой восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима и выплате 2,2 млн рублей компенсаций родным погибшего юноши. На условно-досрочное освобождение Брунцева могла рассчитывать уже в ноябре этого года. Однако формально она уже получила право на замену части не отбытого наказания на более мягкое — принудительные работы.Категорически против этого выступает врач-кардиолог Любовь Костина.— На суде она вела себя дерзко. Сказала, что перед нами не извинялась. После оглашения приговора Брунцева тут же его оспорила, попросила назначить ей максимально мягкое наказание с отбыванием в колонии-поселении. Она заявила, что признала вину в совершении преступления, принесла извинения, перечислила пять тысяч рублей нам с мужем. Мы же считаем приговор чрезмерно мягким. Суд не в полной мере учел обстоятельства преступления и личность виновной, влияние наказания на ее исправление. После ДТП Брунцева буквально ползала на четвереньках — она была в состоянии сильного опьянения. Алкогольная проба показала, что количество этилового спирта в выдыхаемом ею воздухе в 8,3 раза превышало пороговое значение. В анализах ее крови было 1.33 промилле. При ее небольшом весе — это полбутылки водки. За год, предшествующий аварии, ее девять раз привлекали к административной ответственности за превышение скоростного режима, один раз — за уклонение от административного наказания. У нее не было страховки на автомобиль. Это свидетельствует, что безразличие Брунцевой к последствиям своих поступков является нормой ее жизни, типичным поведением, — говорит Любовь Костина.В январе 2022 года Первый кассационный суд общей инстанции (Саратов) оставил в силе приговор Октябрьского районного суда Липецка, вынесенный Брунцевой. В кассационном суде не нашли оснований ни для смягчения, ни для ужесточения наказания. На них настаивали, соответственно, защитник осужденной и потерпевшие — родители погибшего в аварии липчанина.Говорят, время лечит. Но врач Любовь Костина считает иначе. Время в ее случае только бередит незаживающую душевную рану. «Я умерла вместе с ним». О погибшем сыне она может говорить долго: отличник, общественник, спортсмен, третий в липецком полумарафоне… Когда мама сразу же после аварии сообщила в военно-медицинскую академию о случившемся, ей ответили, что все равно его очень его ждут, настолько им понравился липецкий парнишка на приемных экзаменах.Любовь Костина не верит в какое-либо раскаяние убийцы сына. Она цитирует характеристику на осужденную Брунцеву, подготовленную администрацией ИК-7 для суда по ее обращению о смягчении наказания: работает швеей, кровать заправляет по установленному образцу, соблюдает правила личной гигиены, зачислена в художественную самодеятельность, в спортивный и литературный кружки, считает себя верующим человеком…— С Брунцевой проведены три беседы воспитательного характера, ей объявлены два выговора, она побывала в карцере. Это говорит о многом. Она должна провести назначенное ей наказание в колонии стенах до конца отведенного срока, — считает мать погибшего парня.