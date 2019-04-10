Происшествия

21 минуту назад

В Ельце и «Елецком» забытые сумки вызвали переполох

101
#подозрительный предмет
В Ельце и «Елецком» забытые сумки вызвали переполох

9 апреля сотрудники экстренных служб проверяли сообщения о подозрительных предметах.

Около 17.00 в Ельце на улице Коммунаров обнаружили бесхозную сумку. По тревоге на улицу прибыли полицейские и спасатели. После проверки содержимого сумки оказалось, что опасности она не представляет. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, в сумке находились пустые банки.



Вечером ситуация повторилась в Липецке. Около 23.00 на улице Хренникова в районе «Елецкий» также нашли подозрительный предмет. Тревогу вызвал кем-то забытый пакет с вещами.

101
#подозрительный предмет

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