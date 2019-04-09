Происшествия

35 минут назад

Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Ельце

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#авария #ДТП
Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Ельце

Сам байкер попал в больницу.

Около полуночи 9 апреля на трассе М4 в Ельце под колеса мотоцикла попал пешеход. Как сообщили GOROD48 в ГИБДД по Ельцу, пешеход получил смертельные травмы и скончался на месте аварии. Мотоциклист был госпитализирован.

Обстоятельства аварии выясняет следственный отдел УМВД РФ по Ельцу.

фото УГИБДД по Липецкой области.
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#авария #ДТП

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