Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Ельце

Сам байкер попал в больницу.

Около полуночи 9 апреля на трассе М4 в Ельце под колеса мотоцикла попал пешеход. Как сообщили GOROD48 в ГИБДД по Ельцу, пешеход получил смертельные травмы и скончался на месте аварии. Мотоциклист был госпитализирован.



Обстоятельства аварии выясняет следственный отдел УМВД РФ по Ельцу.



фото УГИБДД по Липецкой области.

