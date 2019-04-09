Происшествия
35 минут назад
Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Ельце
Сам байкер попал в больницу.
Около полуночи 9 апреля на трассе М4 в Ельце под колеса мотоцикла попал пешеход. Как сообщили GOROD48 в ГИБДД по Ельцу, пешеход получил смертельные травмы и скончался на месте аварии. Мотоциклист был госпитализирован.
Обстоятельства аварии выясняет следственный отдел УМВД РФ по Ельцу.
фото УГИБДД по Липецкой области.
Обстоятельства аварии выясняет следственный отдел УМВД РФ по Ельцу.
фото УГИБДД по Липецкой области.