Общество

56 минут назад

Сергей Иванов вернулся в Тербунский район

43 2774
#Сергей Иванов
Сергей Иванов вернулся в Тербунский район
Бывший глава Липецка Сергей Иванов решил вернуться в Тербунский район. 

- Сейчас устраиваюсь заместителем главы района, - рассказал Сергей Иванов GOROD48.

К работе в новой должности бывший глава Липецка приступит в понедельник, 8 апреля. А уже во вторник, 9 апреля, состоится сессия районного Совета, где, как ожидается, подаст в отставку нынешний глава Тербунской администрации Сергей Барабанщиков. Если все будет так, как предполагается, Сергей Иванов сможет стать главой района. То есть войти в одну реку дважды, ведь он был главой Тербунского района в 2007-2015 годах.

Напомним, что 29 марта заявление главы Липецка Сергея Иванова об уходе с занимаемой должности одобрили депутаты Липецкого городского Совета. За его отставку проголосовали 26 депутатов, семеро были против, остальные воздержались, а один бюллетень был испорчен.

До начала политический карьеры Сергей Иванов, уроженец села Хутор-Березовка Тербунского района, работал на разных должностях в ОАО «Тербунский элеватор», был директором филиала компании по производству ячменя ЗАО МПБК «Очаково». В 2005 году Сергей Иванов становится заместителем главы администрации Тербунского района. В этой должности Иванов проработал три года. В 2007 году его избрали главой администрации района, в 2012-м - переизбрали на второй срок.

В апреле 2015 года Олег Королев назначил своего земляка вице-губернатором, курирующим вопросы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики. А в декабре того же года после ухода с должности главы администрации Липецка Михаила Гулевского губернатор выдвинул 41-летнего Сергея Иванова в кандидаты на замещение ставшей вакантной должности мэра. 29 декабря 2015 года Липецкий городской Совет одобрил кандидатуру Сергея Иванова. При этом, за него отдали голоса 36 депутатов, а за другого кандидата - Владимира Столповского - двое. Один из бюллетеней испортил надписью «Я люблю Липецк» тогда еще городской депутат Олег Хомутинников.


 

43 2774
#Сергей Иванов

Комментарии (45)

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Ипполит

13 секунд назад
А я бы, разогнал бы к чертовой бабушке всю соборную площадь, они там только на себя работают, а народ для них черлядь
ответить

Знаю

14 секунд назад
Королев заберет его в совет федераций в маскву с зарплатой 2 млн.руб.,клал он на трибуны вонючие
ответить

ОЙ, СЕРЁГА, СЕРЁГА

3 минуты назад
Ты не стой у порога!
ответить

Уф

3 минуты назад
вернулся блудный сын земли Тербунской домой.
ответить

В 80 лет

4 минуты назад
Водку уже не пьют. Потому что это смертельно!
ответить

Какой гуля

5 минут назад
Винстон, какая водка какая баня ! Ему 80 лет. Он выпьет помоет! Собирают сдону! Гулю хотят оболгать.
ответить

Винстон

6 минут назад
Кент, какие девочки??? У ним мальчики...
ответить

Валек

6 минут назад
Какие Тербуны? Пусть новый мост на НЛМК по гарантии ремонтирует, а то там уже ямы появились.... В оранжевый жилет и лопату в зубы
ответить

Гость

6 минут назад
А почему не в досдуму то?
ответить

Миловать его тут будут когда провода

7 минут назад
Троллейбус вернёт. Которые он на цвет мет сдал. Ушлепок тербунский.
ответить
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