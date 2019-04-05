Общество
56 минут назад
Сергей Иванов вернулся в Тербунский район
43 2774
Бывший глава Липецка Сергей Иванов решил вернуться в Тербунский район.
- Сейчас устраиваюсь заместителем главы района, - рассказал Сергей Иванов GOROD48.
К работе в новой должности бывший глава Липецка приступит в понедельник, 8 апреля. А уже во вторник, 9 апреля, состоится сессия районного Совета, где, как ожидается, подаст в отставку нынешний глава Тербунской администрации Сергей Барабанщиков. Если все будет так, как предполагается, Сергей Иванов сможет стать главой района. То есть войти в одну реку дважды, ведь он был главой Тербунского района в 2007-2015 годах.
Напомним, что 29 марта заявление главы Липецка Сергея Иванова об уходе с занимаемой должности одобрили депутаты Липецкого городского Совета. За его отставку проголосовали 26 депутатов, семеро были против, остальные воздержались, а один бюллетень был испорчен.
До начала политический карьеры Сергей Иванов, уроженец села Хутор-Березовка Тербунского района, работал на разных должностях в ОАО «Тербунский элеватор», был директором филиала компании по производству ячменя ЗАО МПБК «Очаково». В 2005 году Сергей Иванов становится заместителем главы администрации Тербунского района. В этой должности Иванов проработал три года. В 2007 году его избрали главой администрации района, в 2012-м - переизбрали на второй срок.
В апреле 2015 года Олег Королев назначил своего земляка вице-губернатором, курирующим вопросы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики. А в декабре того же года после ухода с должности главы администрации Липецка Михаила Гулевского губернатор выдвинул 41-летнего Сергея Иванова в кандидаты на замещение ставшей вакантной должности мэра. 29 декабря 2015 года Липецкий городской Совет одобрил кандидатуру Сергея Иванова. При этом, за него отдали голоса 36 депутатов, а за другого кандидата - Владимира Столповского - двое. Один из бюллетеней испортил надписью «Я люблю Липецк» тогда еще городской депутат Олег Хомутинников.
- Сейчас устраиваюсь заместителем главы района, - рассказал Сергей Иванов GOROD48.
К работе в новой должности бывший глава Липецка приступит в понедельник, 8 апреля. А уже во вторник, 9 апреля, состоится сессия районного Совета, где, как ожидается, подаст в отставку нынешний глава Тербунской администрации Сергей Барабанщиков. Если все будет так, как предполагается, Сергей Иванов сможет стать главой района. То есть войти в одну реку дважды, ведь он был главой Тербунского района в 2007-2015 годах.
Напомним, что 29 марта заявление главы Липецка Сергея Иванова об уходе с занимаемой должности одобрили депутаты Липецкого городского Совета. За его отставку проголосовали 26 депутатов, семеро были против, остальные воздержались, а один бюллетень был испорчен.
До начала политический карьеры Сергей Иванов, уроженец села Хутор-Березовка Тербунского района, работал на разных должностях в ОАО «Тербунский элеватор», был директором филиала компании по производству ячменя ЗАО МПБК «Очаково». В 2005 году Сергей Иванов становится заместителем главы администрации Тербунского района. В этой должности Иванов проработал три года. В 2007 году его избрали главой администрации района, в 2012-м - переизбрали на второй срок.
В апреле 2015 года Олег Королев назначил своего земляка вице-губернатором, курирующим вопросы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики. А в декабре того же года после ухода с должности главы администрации Липецка Михаила Гулевского губернатор выдвинул 41-летнего Сергея Иванова в кандидаты на замещение ставшей вакантной должности мэра. 29 декабря 2015 года Липецкий городской Совет одобрил кандидатуру Сергея Иванова. При этом, за него отдали голоса 36 депутатов, а за другого кандидата - Владимира Столповского - двое. Один из бюллетеней испортил надписью «Я люблю Липецк» тогда еще городской депутат Олег Хомутинников.
43 2774
Ипполит
Знаю
ОЙ, СЕРЁГА, СЕРЁГА
Уф
В 80 лет
Какой гуля
Винстон
Валек
Гость
Миловать его тут будут когда провода