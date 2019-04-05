Доброе утро, Липецк!

Сегодня 5 апреля 2019 года. Сегодня день рождения советского математика и механика Сергея Чаплыгина, в честь которого был переименован Раненбург.

День в истории



Вот вам с утра небольшой факт из жизни Сергея Чаплыгина, нашего знаменитого земляка. Его дочь Ольга Сергеевна страстно увлекалась театром и брала уроки балета. Ради мечты стать актрисой она приняла решение оставить Высшие женские курсы, директором которых был как раз ее папа, С. А. Чаплыгин. Еще будучи учащейся курсов, она часто слышала: «Это его дочь!» Ольга Сергеевна с отцом договорились, что если дело с театром не выгорит, она вернется на курсы. Но получилось так, что девушка выпорхнула из тени своего маститого отца: ее приняли в филиал Большого театра. Когда театр гастролировал в Одессе Сергей Чаплыгин присутствовал на спектакле с участием дочери. А после представления он услышал, как про него говорили: «Это её отец!»



Это все о чем? О том, что верность своему призванию — большое дело. И о том, что у каждого таланта свои поклонники.



Музыкальная пауза



В этот день, 5 апреля 1943 года у берегов Бразилии рыбаками был подобран английский моряк китайского происхождения Пун Лим, который после крушения торгового судна дрейфовал в океане на спасательном плоту рекордное время — 133 дня. На восьмифутовом плоту было несколько банок крекеров, сорок литров питьевой воды, немного шоколада, сахар, несколько фальшфейеров, пара дымовых шашек и электрический фонарик. Потом бедняга научился собирать дождевую воду и ловить рыбу подручными средствами. И между прочим, после того, как его спасли, он получил американское гражданство и продолжил морскую службу.



Это все о чем? Об удивительной воле к жизни и стойкости. А еще о том, каким образом можно получить американское гражданство.



Пусть по этому поводу прозвучит хорошая песня.







В Липецке то снег, то дождь



5 апреля через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты циклона с востока, которые принесут много воды в разных вариантах — снегодождь, дождьснег, мокрый снег, мокрый дождь. Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем от 4 до 9 градусов тепла.



Нормально, чо. Жить можно. Вот в 1931 году в этот день вообще было 16 градусов мороза. Да и без этого в 1931 год как-то не хочется.



Транспорт



На улице хмуро, а в пробках - скучно. Давайте начнём эту пятницу динамично и попробуем проложить маршрут по зелёным линиям. Карта, как всегда, поможет.









Со светом и водой напряженка



В связи с проведением плановых работ на сетях и оборудовании АО «ЛГЭК» сегодня, 5 апреля, будет произведено отключение энергоресурсов по ряду адресов.



В части электроснабжения:



С 14:00 до 17:00 - ул. Студеновская,15,19;



С 09:00 до 16:00 - снт «Дачный-3», ул. Лескова, Павлова, 9 Января, Карьерная, Елецкая; снт «Речное», «Сокол-3»;



С 09:00 до 15:00 - ул. Бехтерева, Гвардейская, ул. Ильича, 9, 12, 12а; Волгоградская, 7а.



В части теплоснабжения:



С 10:00 до 17:00 ул.Детская, 7.



В части холодного водоснабжения:



С 10:00 до 20:00 - ул. Муравьева. ул.Доватора, 4, 4а, 2, 4/1, 6, 8; Папина, 9, 11а, 13, ул.Звездная, 9, 10/1, 10/3, 10/4, 10/5.



С 10:00 до 17:00 — ул. Детская, 7.



Погодите ругаться и сетовать на судьбу. Вот пройдет ремонт и все вам включат. Будете кино смотреть, в шахматы играть, в ванне купаться. Вы на минуту представьте, как плохо было в этот день писателю Оскару Уайльду. Он доказывал в суде, что не приставал к мужчинам, но проиграл дело. С тех пор все только и делали, что пальцами на него показывали и критиковали, пока не уморили его совсем.



Проверьте имя на аварийность



А сейчас — минутка странной статистики. Страховщики проанализировали показатели по автокаско за 2018 год и уловили некую взаимосвязь между именем водителя и его склонности «целовать» коллегу в задний бампер и закладывать фатальные виражи.



Специалисты составили рэнкинг «аварийности» женских и мужских имен. По ходу поясним: рэнкинг, это в принципе, то же самое, что рейтинг — выстраивание по определенному ранжиру.



Оказалось, что в списке мужчин-лихачей лидируют Никита (частота 51,4%), Альберт (48,7%) и Тимур (47,7%), а женщин – Полина (61%), Вероника (60,2%) и Алина (55%). Замыкают первую «аварийную» десятку среди мужчин (в порядке убывания) Руслан, Антон, Валентин, Борис, Григорий, Артур и Эдуард. Места с четвертого по десятое среди женщин заняли, соответственно, Валерия, Алена, Евгения, Яна, Эльвира, Мария и Вера.



Жаль, нет статистики, носители каких имен при общении с сотрудниками ГИБДД чаще начинают «быковать» и объявлять себя родственником депутата.



Итак, теперь, когда мы получили компромат на Полин и Никит, посмотрим, а кто же молодец.



Самым аккуратным водителем считается Анатолий. За ним с небольшим отрывом следует Леонид, затем Виктор, Геннадий, Евгений, Валерий, Владимир, Александр, Артем и замыкает шествие Иван.



У девочек тройка лидеров выглядит так: 1 место - Кристина, 2 место — Антонина, 3 место — Лилия. И далее в порядке убывания: Надежда, Олеся, Александра, Людмила, Маргарита, Лариса, Елизавета.



В отличие от Полин и Никит аккуратно водят Анатолий (29,6%), Леонид (31,9%) и Виктор (32%), а также Кристина (33,5%), Антонина (36%) и Лилия (36,4%). Везет на дорогах автолюбителям по имени Геннадий, Евгений, Валерий, Владимир, Александр, Артем и Иван. Аккуратностью отличаются страхователи, которых зовут Надежда, Олеся, Александра, Людмила, Маргарита, Лариса и Елизавета.



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