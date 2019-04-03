Общество

59 минут назад

В администрации области показали будущее Центрального рынка

23 1396
#Центральный рынок #реконструкция
2
В администрации области показали будущее Центрального рынка
В администрации региона рассмотрели концепцию реконструкции Центрального рынка в Липецке. Об этом сообщает телеграм-канал "Липецкая область".

Архитектурный концепт-проект реконструкции предоставили владельцы рынка.

Работы по реконструкции, как отмечает канал, могут начаться уже совсем скоро.

фото телеграм-канал "Липецкая область".


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23 1396
#Центральный рынок #реконструкция
2

Комментарии (23)

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Очень интересно

8 минут назад
Когда уберут недостроенную летную школу. Бомжатник в центре города!!! Что толку преображать каменный лог, если над ним во всей красе чёрный страшный недострой???
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Иванка

12 минут назад
Может кто обрисует дальнейшую реконструкцию каменного лога или после ухода тербуна все заморозили?
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василий

14 минут назад
Вот хотят провести реконструкцию центрального рынка, вроде дело хорошее. Однако давайте посмотрим на микрорайон ЛТЗ-был минирынок, где население тракторного приобретало продукцию(а в поселке более 20 тыс. жителей), сегодня минирынок не работает, все спрашивают почему-ни кто не знает...
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коля

14 минут назад
вап, нет!Артурчик как раз там "в тему" будет,возле перекусочных-закусочных плясать за деньги.
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Екатерина

22 минуты назад
о ужас, зонтики....интересно проектант этот на рынке закупался, или все по Ривьерам и Пятеркам, Луше бы привели в порядок задворки ц. Рынка, ул. Громовой вся в грязи, баклашки столетней давности, такое ощущение что с ц. Рынка сгребли и туда отнесли, к дому №2А . Видимо УК нет у этого дома, люди, кому вы платите за содержание и за что, если элементарный срач не убирают с вашей территории, это повод обращения в ГЖИ
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КБ Стрел

22 минуты назад
Да они ззъаполонили фсю пъланету, аплодирую! Поймали мою мысль! Фешн сентрале маркет
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Еве

23 минуты назад
А где в м-не Звездый место под рынок ?
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Ева

25 минут назад
Кто дебил, ну новая метла , по новому метет.
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Баба Яга

25 минут назад
Такой рынок подойдет для маленького райцентра, но не для Липецка !!!
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КБ Стрел

25 минут назад
Предлагаю вместо центрального рынка на его базе открыть гастроцентр, как в парке Зарядье! Будет круто, особенно когда доделают инфраструктуру каменного лога)))) по крайней мере, проект, представленный к новости очень напоминает именно гастроцентр Зарядье!)))
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