В администрации области показали будущее Центрального рынка

В администрации региона рассмотрели концепцию реконструкции Центрального рынка в Липецке. Об этом сообщает телеграм-канал "Липецкая область".Архитектурный концепт-проект реконструкции предоставили владельцы рынка.Работы по реконструкции, как отмечает канал, могут начаться уже совсем скоро.