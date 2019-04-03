Общество
59 минут назад
В администрации области показали будущее Центрального рынка
23 1396
В администрации региона рассмотрели концепцию реконструкции Центрального рынка в Липецке. Об этом сообщает телеграм-канал "Липецкая область".
Архитектурный концепт-проект реконструкции предоставили владельцы рынка.
Работы по реконструкции, как отмечает канал, могут начаться уже совсем скоро.
фото телеграм-канал "Липецкая область".
Архитектурный концепт-проект реконструкции предоставили владельцы рынка.
Работы по реконструкции, как отмечает канал, могут начаться уже совсем скоро.
фото телеграм-канал "Липецкая область".
23 1396
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