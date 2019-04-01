52 минуты назад
В «Молодежном» вместе соревновались юные каратисты, а также… их родители (ФОТО)
Турнир семейных команд стал ноу-хау для липецких единоборств.
Соревнования, которые вполне могут претендовать на статус самых необычных в Липецке, прошли во дворце спорта «Молодежный». В них приняли участие юные каратисты, а также… их родители.
Мероприятие под названием «Мы – спортивная семья!» организовал клуб каратэ «Белый тигр».
Более 50 семей принимали участие в забавных конкурсах, которые, тем не менее, требовали от семейных команд и ловкости, и выносливости, и терпения, и изобретательности. Для того чтобы уравнять шансы, команды были разбиты на подгруппы – в зависимости от возраста ребенка.
К слову, без приза не ушел никто – все получили в подарок футболки от спортивного клуба «Белый тигр», в которых они и вышли на соревнования.
Победителями и призерами стали:
Категория 4-5 лет (возраст ребенка):
1 место семья Мухтяровв Фёдора
2 место семья Фурсова Никиты
3 место семья Аббасов Амиля
Категория 6-7 лет
1 место семья Ратникова Дмитрия
2 место семья Стрельникова Александра
3 место семья Чернова Ильи
Категория 8-9 лет
1 место семья Радионовой Софьи
2 место семья Пешкова Максима
3 место семья Мулюкиной Василисы
Категория 10-11 лет
1 место семья Жданова Матвея
2 место семья Назарова Тимофея
3 место семья Тарасова Захара
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24.03.2019 21:21Спорт