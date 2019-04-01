В «Молодежном» вместе соревновались юные каратисты, а также… их родители (ФОТО)

Турнир семейных команд стал ноу-хау для липецких единоборств.

Соревнования, которые вполне могут претендовать на статус самых необычных в Липецке, прошли во дворце спорта «Молодежный». В них приняли участие юные каратисты, а также… их родители.







Мероприятие под названием «Мы – спортивная семья!» организовал клуб каратэ «Белый тигр».







Более 50 семей принимали участие в забавных конкурсах, которые, тем не менее, требовали от семейных команд и ловкости, и выносливости, и терпения, и изобретательности. Для того чтобы уравнять шансы, команды были разбиты на подгруппы – в зависимости от возраста ребенка.







К слову, без приза не ушел никто – все получили в подарок футболки от спортивного клуба «Белый тигр», в которых они и вышли на соревнования.







Победителями и призерами стали:

Категория 4-5 лет (возраст ребенка):

1 место семья Мухтяровв Фёдора

2 место семья Фурсова Никиты

3 место семья Аббасов Амиля

Категория 6-7 лет

1 место семья Ратникова Дмитрия

2 место семья Стрельникова Александра

3 место семья Чернова Ильи



Категория 8-9 лет

1 место семья Радионовой Софьи

2 место семья Пешкова Максима

3 место семья Мулюкиной Василисы



Категория 10-11 лет

1 место семья Жданова Матвея

2 место семья Назарова Тимофея

3 место семья Тарасова Захара





