Спорт

52 минуты назад

В «Молодежном» вместе соревновались юные каратисты, а также… их родители (ФОТО)

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#Каратэ #синкекусинкай
В «Молодежном» вместе соревновались юные каратисты, а также… их родители (ФОТО)

Турнир семейных команд стал ноу-хау для липецких единоборств.

Соревнования, которые вполне могут претендовать на статус самых необычных в Липецке, прошли во дворце спорта «Молодежный». В них приняли участие юные каратисты, а также… их родители.

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Мероприятие под названием «Мы – спортивная семья!» организовал клуб каратэ «Белый тигр».

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Более 50 семей принимали участие в забавных конкурсах, которые, тем не менее, требовали от семейных команд и ловкости, и выносливости, и терпения, и изобретательности. Для того чтобы уравнять шансы, команды были разбиты на подгруппы – в зависимости от возраста ребенка.

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К слову, без приза не ушел никто – все получили в подарок футболки от спортивного клуба «Белый тигр», в которых они и вышли на соревнования.

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Победителями и призерами стали:

Категория 4-5 лет (возраст ребенка):

1 место семья Мухтяровв Фёдора
2 место семья Фурсова Никиты
3 место семья Аббасов Амиля

Категория 6-7 лет 

1 место семья Ратникова Дмитрия
2 место семья Стрельникова Александра
3 место семья Чернова Ильи

Категория 8-9 лет 

1 место семья Радионовой Софьи
2 место семья Пешкова Максима
3 место семья Мулюкиной Василисы

Категория 10-11 лет 

1 место семья Жданова Матвея
2 место семья Назарова Тимофея
3 место семья Тарасова Захара

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#Каратэ #синкекусинкай

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