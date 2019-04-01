Происшествия

46 минут назад

Жительница Липецкой области попалась на мошенничестве с ипотеками

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#ипотека #мошенничество
Жительница Липецкой области попалась на мошенничестве с ипотеками

Злоумышленница оформила займы на своих сестру и племянника.

Усманский районный суд вынес приговор по мошенничеству в особо крупном размере. В преступлении при оформлении ипотеки уличили ранее не судимую жительницу Липецкой области.

Как указано в материалах суда, женщина летом 2014 года уговорила своих родственников взять на себя ипотечные в АО «Россельхозбанк». Злоумышленнице удалось убедить сестру оформить фиктивную ипотеку. По ней ее сестра якобы купит себе дом и землю своей родственницы-мошенницы, но недвижимость все же останется за преступницей, и последняя будет платить банку. На самом деле липчанка и не собиралась возвращать ипотеку — 2,5 млн рублей. Провернуть всю сделку удалось с помощью поддельных документов, представленных в банк. По аналогичной схеме мошенница в конце 2014 года убедила и своего племянника взять ипотеку в 1,8 млн рублей в том же банке.

Подсудимая полностью признала свою вину. Суд счел смягчающими наказание обстоятельствами активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, наличие у нее двоих малолетних детей.

Суд вынес обвинительный приговор. Ей определили наказание в 2,5 лет условного лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, банк потребует с мошенницы 4 202 267 рублей.
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#ипотека #мошенничество

Комментарии (1)

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Нонка

2 минуты назад
Потребует то он -потребует ,да кто иму дасть Детей -двое ,что крылья вынесуть
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