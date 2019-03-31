Происшествия

сегодня, 09:44

Автомобиль застрял на рельсах

3 1168
#ДТП
Автомобиль застрял на рельсах
30 марта в липецких пабликах социальных сетей появились снимки автомобиля, стоящего на рельсах в поселке Силикатный. Утверждалось, что водитель машины уходил от погони, и автомобиль застрял на железнодорожном пути. После чего, водитель скрылся.



Фото: vk.com/car_48

Как рассказали GOROD48 в полиции, на самом деле, автомобиль сломался при переезде путей. Экипаж ДПС, попавший на снимки, выяснял причину остановки водителя прямо на рельсах.
3 1168
#ДТП

Комментарии (3)

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силикатный

24 минуты назад
вчера эти гайцы гоняли по силикатному на бешеной скорости
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BLOOD_JO

35 минут назад
МаЩину слющай)
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Житель

57 минут назад
Пальчики на ручках дверей, руле и рычага переключения передач уже сделали свое дело - ВЕДЕТСЯ РОЗЫСК!!!
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