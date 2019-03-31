Происшествия
сегодня, 09:44
Автомобиль застрял на рельсах
30 марта в липецких пабликах социальных сетей появились снимки автомобиля, стоящего на рельсах в поселке Силикатный. Утверждалось, что водитель машины уходил от погони, и автомобиль застрял на железнодорожном пути. После чего, водитель скрылся.
Фото: vk.com/car_48
Как рассказали GOROD48 в полиции, на самом деле, автомобиль сломался при переезде путей. Экипаж ДПС, попавший на снимки, выяснял причину остановки водителя прямо на рельсах.
Фото: vk.com/car_48
Как рассказали GOROD48 в полиции, на самом деле, автомобиль сломался при переезде путей. Экипаж ДПС, попавший на снимки, выяснял причину остановки водителя прямо на рельсах.
силикатный
BLOOD_JO
Житель