Автомобиль застрял на рельсах

Фото: vk.com/car_48



30 марта в липецких пабликах социальных сетей появились снимки автомобиля, стоящего на рельсах в поселке Силикатный. Утверждалось, что водитель машины уходил от погони, и автомобиль застрял на железнодорожном пути. После чего, водитель скрылся.Как рассказали GOROD48 в полиции, на самом деле, автомобиль сломался при переезде путей. Экипаж ДПС, попавший на снимки, выяснял причину остановки водителя прямо на рельсах.