В селе построят дом культуры за 27 млн рублей

Стройка намечена в Елецком районе.

Администрация Колосовского сельсовета Елецкого района объявила торги на строительство дома культуры в селе Талица. За работу строителей готовы заплатить до 27 093 245 рублей.



Новое учреждение культуры рассчитано на 200 человек. Общая полезная площадь здания составит почти 400 квадратных метров. В зрительном зале на 200 мест, где также предусмотрены шесть кресел для инвалидов, установят эстраду. За ней спрячутся артистическая комната, костюмерная, административные помещения. Помимо зрительного зала, в новом ДК будет работать читальный зал библиотеки. После завершения строительных работ вокруг здания проведут благоустройство, высадят растения.



Дом культуры планируют принять в эксплуатацию к ноябрю этого года. Его строительство стало возможно благодаря софинансированию. За работу заплатят из федерального и областного бюджета и казны села.



Село Талица находится в Елецком районе, оно расположено на левом берегу реки Сосны. Поселение ведет свою историю с 1592 года. По данным последней переписи населения в Талице живут 1058 человек.