Общество

сегодня, 11:47

В селе построят дом культуры за 27 млн рублей

6 1085
#тендер #строительство
В селе построят дом культуры за 27 млн рублей

Стройка намечена в Елецком районе.

Администрация Колосовского сельсовета Елецкого района объявила торги на строительство дома культуры в селе Талица. За работу строителей готовы заплатить до 27 093 245 рублей.

Новое учреждение культуры рассчитано на 200 человек. Общая полезная площадь здания составит почти 400 квадратных метров. В зрительном зале на 200 мест, где также предусмотрены шесть кресел для инвалидов, установят эстраду. За ней спрячутся артистическая комната, костюмерная, административные помещения. Помимо зрительного зала, в новом ДК будет работать читальный зал библиотеки. После завершения строительных работ вокруг здания проведут благоустройство, высадят растения.

Дом культуры планируют принять в эксплуатацию к ноябрю этого года. Его строительство стало возможно благодаря софинансированию. За работу заплатят из федерального и областного бюджета и казны села.

Село Талица находится в Елецком районе, оно расположено на левом берегу реки Сосны. Поселение ведет свою историю с 1592 года. По данным последней переписи населения в Талице живут 1058 человек.
6 1085
#тендер #строительство

Комментарии (6)

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пенсионер

5 минут назад
В селе делать такие роскоши? Зря! Деньги на ветер! Не целесообразно! А ведь кто-то конечно разбогатеет.
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ССЕЛКИ

32 минуты назад
Эй едросы выборы не загорами где наше Д.К.А то Гуля с Курочкиным бассейн обещали и сами с концами.
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МАкс

54 минуты назад
правильно, скоро партсобрания опять начнут проводить - надо строить
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27 лямов на 400 кв?

сегодня, 12:14
И будет все готово через 2 месяца
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27 лямов на 400 кв?

сегодня, 12:11
Давайте я вам за 15 лямов построю еще и на карман не мало останется
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Александр

сегодня, 12:05
Вы дороги сделайте нормальные ,,чтоб до этого клуба доехать
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